Deruta centro storico, rigenerazione urbana in corso

Riprendono e proseguono i lavori di rigenerazione urbana all’interno del centro storico di Deruta, con il capoluogo interessato dal secondo stralcio funzionale degli interventi di riqualificazione di vie e piazze della città. Opere come sempre in questi casi complesse, andando ad interessare anche il rifacimento di tutta la rete di sottoservizi con la necessità di coordinamento tra le varie aziende anche ai fini della sicurezza di cantiere.

La settimana scorsa lungo Via Caselli e parte di Via Maturanzio è intervenuta e ha portato a termine il proprio intervento sulla linea del metano la società Italgas. Sempre in questi giorni, l’impresa esecutrice dell’appalto ha verificato l’esigenza di apportare delle modifiche alla linea fognale a ridosso dell’area di intervento lungo Via Caselli, con i lavori aggiuntivi già in corso.

“Stiamo monitorando il cantiere quotidianamente – spiega il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini – per prendere atto delle problematiche che insorgono e provvedere alle varianti che si rendono necessarie, ascoltando anche le segnalazioni e i suggerimenti dei residenti, oltre ovviamente quelle delle ditte che stanno operando”.

Appena la festa della Repubblica, a partire dal 3 giugno inizierà da parte di Idealstrade la fase di chiusura degli scavi aperti, con lo smontaggio delle passerelle e parapetti, per poi proseguire con rinterro dei vari strati e getto finale. Successivamente sarà eseguita la realizzazione del massetto e la messa in opera della pavimentazione prevedendo le stuccature e le varie finiture per l’ultimazione dei lavori a regola d’arte.

“Tutte queste lavorazioni – informa l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Marinacci – procederanno, a meno di imprevisti, consecutivamente da ora sino alla fine del mese di luglio, data prevista nella pianificazione concordata con l’impresa quale momento di riconsegna del tratto di Via Maturanzio e Via Caselli”.

Il cronoprogramma prevede poi la sospensione degli interventi nel mese di agosto, con la ripresa delle opere di riqualificazione del centro storico nei primi giorni di settembre.