Darsena Isola Maggiore, Melasecche: “Fare e disfare è tutto un lavorare: si draga il fango per ributtarlo nel lago”

“Fare e disfare è tutto un lavorare e al Trasimeno ne abbiamo avuto l’ennesima plastica dimostrazione: sono iniziati i dragaggi nei pressi del molo di Isola Maggiore, peccato però che il materiale dragato venga semplicemente prelevato dal fondale e scaricato poche centinaia di metri più in là, sempre all’interno del lago. Una scena che lascia sinceramente sconcertati dato che c’è il concreto rischio che correnti e moto ondoso la riportino nuovamente dove si era intervenuti.

È difficile spiegare ai cittadini e agli operatori economici perché si spendano risorse pubbliche per un intervento che rischia di dover essere ripetuto a breve, senza risolvere definitivamente il problema. Del resto avevo già denunciato nei mesi scorsi il paradosso di fanghi semplicemente redistribuiti nel lago anziché rimossi in modo strutturale.

Il Trasimeno continua ad essere gestito nell’emergenza: si interviene quando la situazione è ormai compromessa, anziché programmare per tempo manutenzioni, dragaggi, ripristino delle darsene e tutte quelle opere necessarie a garantire una navigazione regolare durante tutta la stagione turistica. Nel frattempo ristoratori, albergatori, commercianti e residenti pagano il prezzo dell’inefficienza amministrativa della sinistra.

L’assessore Meloni continua a parlare di cambi di paradigma, ma i fatti raccontano altro. Se il risultato è quello di spostare il fango da una parte all’altra del lago, siamo ben lontani da quella strategia strutturale che il Trasimeno merita. Servono interventi definitivi, cronoprogrammi con tempi certi e la piena attuazione delle opere indispensabili per riportare il livello del lago e la navigabilità in condizioni normali, a partire dall’arrivo dell’acqua da Montedoglio e da un piano permanente di manutenzione. Le promesse non fanno navigare i traghetti, né aiutano le imprese che vivono di turismo.

Il Trasimeno è uno dei patrimoni più preziosi dell’Umbria e merita rispetto, competenza e serietà. Continuare a rincorrere le emergenze con interventi provvisori significa soltanto perdere altro tempo prezioso”.

Così in una nota il capogruppo della Lega Umbria, Enrico Melasecche