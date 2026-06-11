Dall’aula al lavoro: la storia di Miryam, scelta dalla Commissione europea per la campagna sul Bilancio UE

Al via la campagna nazionale “Più Forti Insieme”. Tra i tre volti selezionati in tutta Italia c’è anche una giovane professionista formatasi in Umbria grazie al Fondo Sociale Europeo Plus

C’è anche una storia umbra tra quelle scelte dalla Commissione europea per raccontare ai cittadini gli effetti concreti degli investimenti dell’Unione Europea sui territori. Si tratta di Miryam, giovane web designer che vive e lavora a Perugia, protagonista della nuova campagna di comunicazione nazionale “Più Forti Insieme”, dedicata al Bilancio europeo e ai benefici che i fondi comunitari generano nella vita delle persone.

La campagna, presentata a Roma il 10 giugno, mette al centro tre testimonianze provenienti da altrettante regioni italiane – Veneto, Piemonte e Umbria – per mostrare come i programmi europei contribuiscano a creare opportunità di formazione, lavoro, innovazione e sviluppo locale. L’Umbria è rappresentata proprio da Miryam, scelta come esempio di un percorso professionale costruito grazie agli investimenti europei nelle competenze e nell’occupazione giovanile.

La sua esperienza nasce infatti dai corsi di formazione professionale organizzati da ITS e sostenuti attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito dei programmi gestiti dalla Regione Umbria. Durante il percorso formativo, Miryam ha svolto un tirocinio presso un’azienda del territorio specializzata nello sviluppo software, avendo così l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite in aula e confrontarsi con un settore altamente innovativo e in continua evoluzione.

L’esperienza si è trasformata in un’opportunità concreta di inserimento lavorativo: oggi Miryam lavora come web designer nella stessa azienda che l’ha ospitata durante il tirocinio, continuando a crescere professionalmente in un contesto dinamico e stimolante.

“C’è stato un momento in cui ho capito che il corso di formazione finanziato dai fondi europei aveva cambiato il mio futuro professionale: quando sono entrata in azienda per il tirocinio. Oggi lavoro come web designer e credo che il ruolo dei fondi europei sia stato molto importante per questo percorso. Come è stato per me, anche molti altri giovani hanno avuto la possibilità di investire nel proprio futuro“, racconta Miryam nella campagna promossa dalla Commissione.

L’iniziativa punta a raccontare in modo semplice e diretto come il Bilancio dell’Unione europea sostenga ogni giorno progetti, percorsi formativi e investimenti che producono risultati concreti nelle comunità locali. In Italia, attraverso la Politica di Coesione, il Fondo Sociale Europeo Plus, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, la Politica Agricola Comune e il programma Next Generation EU, vengono sostenuti interventi che riguardano formazione, occupazione, innovazione, transizione ecologica e sviluppo dei territori.

Per l’Umbria, la storia di Miryam rappresenta un esempio significativo di come gli investimenti nelle competenze digitali possano favorire l’incontro tra formazione e lavoro, contribuendo a trattenere talenti sul territorio e a rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale.

Nell’ambito della campagna “Più Forti Insieme”, Perugia sarà inoltre una delle città protagoniste delle attività di comunicazione previste nelle prossime settimane attraverso affissioni, contenuti digitali e iniziative sui social media, con l’obiettivo di portare all’attenzione dei cittadini le storie di chi ha potuto trasformare un’opportunità europea in un progetto di vita e di lavoro.

La campagna sarà online e sui principali canali di comunicazione della Commissione europea in Italia per tutto il mese di giugno.