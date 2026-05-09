Marsciano: dal 29 giugno 2026 SIA avvia il nuovo servizio di raccolta porta a porta

A partire dal 15 maggio sono in programma gli incontri pubblici informativi per cittadini e attività produttive

Dal 29 giugno 2026 SIA attiverà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nei centri storici di Marsciano, Olmeto, Castiglione della Valle, San Biagio della Valle, Spina, Mercatello, Pieve Caina, San Valentino della Collina, Compignano, Morcella e Sant’Elena. Il servizio prevede, a seconda della tipologia di utenza, la sostituzione delle attrezzature stradali con la consegna di nuovi contenitori domiciliari che verrà fatta a partire dall’8 giugno presso sportelli temporanei a Marsciano e nella sede di SIA ad Olmeto, dove le utenze domestiche potranno recarsi per il ritiro del nuovo Kit e la successiva (a partire dal 29 giugno) rimozione delle postazioni stradali.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche la consegna avverrà, tramite personale incaricato, direttamente presso le attività. Come spiega il Consigliere delegato di SIA, Roberto Damiano, “questo servizio parte in via sperimentale sui centri storici del capoluogo e di alcune frazioni del territorio. L’obiettivo è, naturalmente, arrivare quanto prima ad estenderlo anche alle restanti frazioni. Si tratta di un cambiamento che andrà a migliorare la qualità della raccolta e contribuirà a mantenere più decorosi e vivibili i nostri centri storici”.

Per accompagnare cittadini e attività nel passaggio al nuovo sistema, SIA e Comune di Marsciano organizzano una serie di assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza con il seguente calendario:

Utenze del centro storico di Marsciano

• Venerdì 15 maggio – ore 18.00, Sala Capitini

Utenze delle frazioni

• Martedì 19 maggio – ore 18.00, Castiglione della Valle – Il Faro

• Mercoledì 20 maggio – ore 18.00, Spina – sala Capuccelli

• Venerdì 22 maggio – ore 18.00, San Valentino della Collina – locali Pro-Loco

• Martedì 26 maggio – ore 18.00, San Biagio della Valle – Il Circolo

• Mercoledì 27 maggio – ore 18.00, Compignano – Casa della Filarmonica

• Giovedì 28 maggio – ore 18.00, Morcella – Teatrino

“L’avvio del porta a porta nei centri storici – sottolinea il presidente di SIA Luciano Concezzi – rappresenta un passo decisivo verso una gestione dei rifiuti più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente. In questa fase di transizione sarà fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini con i quali SIA e Comune di Marsciano manterranno un contatto diretto, attraverso gli sportelli, gli incontri pubblici e i consueti canali di comunicazione attivi, al fine di garantire una corretta informazione e dare un supporto costante a famiglie e attività produttive”.

Il sindaco Michele Moretti, nel ringraziare SIA per il continuo impegno al miglioramento dei servizi, evidenzia come “questo nuovo servizio si inserisca in un percorso più ampio che il Comune sta portando avanti per migliorare in modo strutturale la gestione dei rifiuti e promuovere una cultura della sostenibilità ambientale. L’attenzione allo sviluppo sostenibile del territorio passa anche da scelte organizzative come questa, che richiedono impegno e collaborazione da parte di tutti, ma che rappresentano un investimento sul futuro della nostra comunità e sulla qualità dei luoghi in cui viviamo”.