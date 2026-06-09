Dal 19 al 21 giugno al Percorso Verde: prima edizione di “Gingillati”

Perugia si prepara ad accogliere la prima edizione di Gingillati, il festival dedicato al gin artigianale italiano in programma dal 19 al 21 giugno al Percorso Verde “Leonardo Cenci”. Tre giorni pensati per far incontrare pubblico, produttori e professionisti del settore in un contesto che unisce degustazione, racconto del prodotto, intrattenimento e cultura del bere bene.

Nella sala Rossa del Palazzo dei Priori, gli organizzatori Daniele Giraldi, Riccardo Rosi e Antonio Fiamingo hanno illustrato gli appuntamenti in calendario alla presenza dell’assessore al commercio Andrea Stafisso e del consigliere comunale Marko Hromis.

È stato il consigliere a introdurre la presentazione del festival alla stampa, evidenziando il valore della manifestazione anche nel quadro più ampio della vita cittadina. “Siamo in una sala che è una delle cornici più importanti per lanciare le iniziative che animano Perugia – ha detto -. Trattandosi di una prima edizione, Gingillati porta con sé una particolare energia, aspettative e curiosità”. Hromis ha poi sottolineato il lavoro di squadra alla base del progetto: “Ci siamo adoperati per fornire il massimo supporto a un’iniziativa che non è un semplice evento beverage, ma un festival che vuole coinvolgere le eccellenze del territorio e fare rete”. Il consigliere ha inoltre evidenziato il valore del contesto scelto: “Il Percorso Verde è uno spazio molto conosciuto e adatto a questo tipo di manifestazioni, perché si presta a creare connessioni e relazioni. L’auspicio è che Gingillati possa diventare un appuntamento fisso dell’estate perugina”.

Sulla stessa linea l’assessore Stafisso, che ha evidenziato la solidità del progetto: “Ringrazio chi ha ideato questo festival. Non è sempre facile credere nelle prime edizioni, ma in questo caso non è stato difficile, perché qui c’è molta professionalità e una visione chiara”. Stafisso ha poi sottolineato alcune caratteristiche distintive dell’iniziativa: “Non parliamo di una sagra del bere, ma di una rassegna che offre cultura, conoscenza e uno spaccato su un settore che crea lavoro e opportunità. Occasioni di questo tipo, che danno visibilità ai comparti produttivi e li mettono in relazione con il pubblico, sono sempre più importanti”. C’è un altro aspetto centrale secondo l’assessore: “L’attenzione al bere consapevole rappresenta un valore aggiunto sia per chi già conosce il prodotto sia per chi ci si avvicina per la prima volta. Importante, inoltre, lo spazio dedicato al mondo degli analcolici, che rende il festival un evento per tutti”.

Infine, Stafisso ha evidenziato il contributo dell’evento alla città: “Si tratta di un evento ben costruito che contribuisce a rendere Perugia sempre più attrattiva, anche grazie alla capacità di mettere in rete diverse attività e di valorizzare gli spazi urbani, dando alle persone un motivo in più per uscire e incontrarsi”.

Anche Giraldi, promotore dell’iniziativa, ha evidenziato che Gingillati nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura del gin come espressione di artigianalità, ricerca, qualità e identità territoriale. Il festival vuole accompagnare il pubblico dentro il mondo delle botaniche, delle lavorazioni e delle storie che definiscono ogni etichetta, offrendo un’esperienza che non si limita all’assaggio, ma invita a conoscere, distinguere e apprezzare.

Al centro dell’evento ci saranno i produttori e le loro creazioni, con la possibilità per i visitatori di avvicinarsi al gin in modo diretto, curioso e consapevole, attraverso degustazioni, momenti divulgativi e occasioni di confronto. L’idea è quella di valorizzare il bere di qualità, inteso come esperienza di scoperta, attenzione e piacere misurato, dentro una cornice conviviale e accessibile.

Accanto alla parte espositiva e degustativa, Gingillati proporrà anche un’area experience nella quale il pubblico sarà guidato nella creazione del proprio gin tonic, imparando a riconoscere equilibri, abbinamenti e caratteristiche aromatiche che contribuiscono alla costruzione del drink. Un format che rende i partecipanti parte attiva dell’esperienza e trasforma la degustazione in un momento di conoscenza pratica. Ad arricchire l’area experience sarà anche la proposta di giochi in stile anni Ottanta, come il biliardino e Forza 4.

Spazio anche alla gara-competizione che vedrà confrontarsi barman provenienti da numerosi e prestigiosi cocktail bar, chiamati a sfidarsi in una prova capace di unire tecnica, creatività e interpretazione del mondo del gin.

La domenica mattina è inoltre prevista una sezione dedicata allo sport, con attività di GIN-nastica dolce, soft run e soft brunch in modalità zero alcol, pensate per aggiungere al festival una dimensione di benessere, movimento e socialità all’aria aperta.

Il programma sarà completato da musica, aree dedicate alla socialità e proposte pensate per un pubblico ampio, così da fare di Gingillati non solo un appuntamento per appassionati e addetti ai lavori, ma un’esperienza aperta, dinamica e capace di coinvolgere pubblici diversi.

Con la sua prima edizione, Gingillati punta a ritagliarsi uno spazio riconoscibile nel panorama degli eventi dedicati al mondo del beverage, portando a Perugia un format che mette insieme un programma ampio e vario, unico nel suo genere.