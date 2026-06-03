Dal 13 al 21 giugno a Marsciano torna lo spettacolo del Palio delle Botti

Presentata a Perugia la 15ª edizione della manifestazione che coinvolge gli otto rioni cittadini – Ogni sera proiezioni cinematografiche, reading medievali, concerti, spettacoli teatrali, dj set e tante proposte enogastronomiche

Tra le manifestazioni più identitarie e partecipate del territorio, il Palio delle Botti torna a Marsciano per una nuova edizione. Il programma dell’evento 2026, che si terrà da sabato 13 a domenica 21 giugno, è stato presentato a Perugia, in Consiglio regionale, mercoledì 3 giugno. All’incontro sono intervenuti Cristian Betti, consigliere regionale, Michele Moretti, sindaco di Marsciano, Michele Capoccia, assessore comunale alla cultura, e Leonardo Toccaceli, presidente dell’Associazione Palio delle Botti, che organizza la manifestazione insieme alle associazioni degli otto rioni cittadini, con il contributo del Comune di Marsciano, il sostegno di Fondazione Perugia, il supporto di numerosi sponsor e la collaborazione del tessuto associativo locale, tra cui, in particolare, le associazioni Accademia della Cialda, Arcus Morcella, Sequenze Frequenze e il Comitato genitori IV Novembre. Il Palio delle Botti – è stato ricordato in conferenza stampa – è un appuntamento che ogni anno anima il centro storico di Marsciano con gare di spinta delle botti, rievocazioni medievali, spettacoli, musica, taverne e iniziative culturali. Una festa che richiama antiche memorie e celebra il legame profondo della città con la propria storia e con la socialità dei borghi, confermando la vocazione della manifestazione come grande momento di partecipazione collettiva e di valorizzazione del patrimonio locale, capace di richiamare un pubblico numeroso. Quest’anno, inoltre, Marsciano – che fa parte del circuito nazionale delle Città del Vino – ospiterà sabato 27 giugno alle 16, una tappa del Palio nazionale delle Botti, con squadre provenienti da tutta Italia. Un evento unico nel suo genere in Umbria, che vedrà giungere a Marsciano circa sessanta atleti da fuori regione.

Il calendario della 15esima edizione propone nove giorni di appuntamenti diffusi nel centro storico. Cuore della manifestazione saranno le gare, con il Palio dei bambini martedì 16 giugno, il Palio delle donne venerdì 19 giugno e il Palio degli uomini sabato 20 giugno. Tra le rievocazioni che caratterizzano la manifestazione c’è anche il corteo storico con la cerimonia del ‘Lancio della sfida’ in programma domenica 14 giugno alle 21. Ogni sera si alterneranno vari momenti culturali tra proiezioni cinematografiche, reading medievali, concerti, spettacoli teatrali e dj set. Non mancheranno le proposte enogastronomiche con le osterie, la Taverna del Bottaro e le degustazioni-spettacolo ‘Tra botti e vino’, organizzate in collaborazione con i ristoranti e le cantine del territorio e con l’intrattenimento curato da Marco Toccaceli e Vanessa Sargenti.

“Il Palio delle Botti – ha affermato il sindaco Moretti – è una manifestazione che rappresenta l’anima di Marsciano: la nostra storia, la nostra capacità di fare comunità, la forza dei rioni e delle associazioni che ogni anno rendono possibile un programma ricco e partecipato. Desidero ringraziare in modo particolare l’Associazione Palio delle Botti e tutti i volontari dei rioni per il lavoro straordinario che svolgono con passione e dedizione. Un ringraziamento sentito va anche alla Fondazione Perugia, il cui sostegno è fondamentale per la crescita e la qualità di questo evento, che quest’anno si arricchisce anche della prestigiosa tappa del Palio nazionale delle Botti”.

“È il primo anno che presentiamo questo evento in Regione – ha ricordato il presidente dell’associazione Palio delle Botti, Toccaceli –, segno dell’importante lavoro che siamo riusciti a fare in questi anni. Siamo un’associazione giovane, nata nel 2023, proprio per riportare in auge questa manifestazione che ultimamente aveva perso vigore. Oggi sono coinvolti tutti gli otto rioni di Marsciano che si sfidano spingendo le botti su un percorso all’interno del centro storico. In più, quest’anno, il Palio avrà anche un respiro nazionale, ospitando tanti atleti da tutta Italia, anche quindi con un importante risvolto turistico”. “L’anno scorso sono stato per la prima volta al Palio delle Botti di Marsciano – ha commentato Betti – e mi sono reso conto quanto questo evento sia sentito dai cittadini, con tutta i rioni che si animano per l’occasione. Gli organizzatori hanno fatto è un lavoro incredibile in questi ultimi anni e sono molto soddisfatto che per la prima volta tale evento sia stato presentato in Regione, la degna sede per una manifestazione di questo rilievo”.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sui canali Facebook e Instagram dell’Associazione Palio delle Botti Marsciano.