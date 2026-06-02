Da Umbertide a Roma per il Palio dei Comuni 2026: ventiquattro giovani atleti pronti a rappresentare la città

Saranno ventiquattro i giovani atleti di Umbertide protagonisti il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del “Palio dei Comuni” 2026, la prestigiosa maxi staffetta nazionale organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) che si svolgerà, come da tradizione, poco prima dell’inizio del Golden Gala Pietro Mennea, uno degli appuntamenti più importanti dell’atletica mondiale.

I velocisti umbri, coordinati dall’Atletica Umbertide, prenderanno parte alla competizione con due squadre, vivendo così l’emozione unica di correre sulla pista dell’Olimpico a pochi minuti dalle sfide tra i più grandi campioni internazionali dell’atletica.

Presso il Comune di Umbertide il Sindaco Luca Carizia e l’Assessore allo Sport Lorenzo Cavedon hanno voluto salutare i baby podisti prima della partenza per Roma, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte anche il presidente dell’Atletica Umbertide Stanislao Silvestrelli, l’allenatore e Consigliere Comunale Alessio Silvestrelli e l’allenatore Andrea Silvestrelli, oltre ai genitori dei ragazzi.

Il primo cittadino ha rivolto il proprio “in bocca al lupo” ai giovani partecipanti, complimentandosi sentitamente con l’Atletica Umbertide e sottolineando il valore sportivo ed educativo dell’esperienza e l’importanza di rappresentare Umbertide e l’intera comunità in una manifestazione di livello nazionale. Soddisfazione ed orgoglio sono stati espressi anche dal presidente Stanislao Silvestrelli per l’impegno e il percorso portato avanti dai ragazzi.

La staffetta 12×200 è riservata agli studenti delle scuole medie inferiori e le migliori nove squadre, in base ai tempi ottenuti nelle batterie, accederanno alla finale.

Questi i componenti delle squadre umbertidesi.

Squadra Umbertide: Enea Billai, Filippo Zucchetti, Francesco Capoccetti, David Valentin Andrei, Steven Takaci, Leone Bartoccioni, Alice Cacciamani, Aurora Caratelli, Agnese Brugnoni, Sofia Rinaldi, Alice Mauri, Elena Zucchetti.

Squadra Umbertide 2026: Federico Sonaglia, Agostino Falcini, Mattia Focaccetti, Francesco Porrozzi, Luca Di Fratta, Matteo Rinaldi, Chiara Nicoletti, Beatrice Galmacci, Matilde Gustinelli, Mia Tiezzi, Rebecca Zurino, Vittoria Rosini.

Per i giovani atleti umbertidesi sarà un’esperienza indimenticabile all’insegna dello sport, della condivisione e dell’orgoglio di portare il nome di Umbertide in uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi d’Italia.