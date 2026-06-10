CVA di Ponte Valleceppi, interrogazione sui ritardi del cantiere

Pjeltristo e Gentili chiedono alla Giunta di fare chiarezza sullo stato dei lavori di riqualificazione e sui tempi di completamento dell’opera

Il Capogruppo di Fare Perugia con Romizi, Augusto Peltristo, e il Consigliere comunale Edoardo Gentili hanno presentato un’interrogazione alla Sindaca e alla Giunta comunale per fare chiarezza sullo stato dei lavori di riqualificazione del CVA di Ponte Valleceppi.

Dal cartello di cantiere risulta che l’intervento, del valore complessivo di circa 650 mila euro, è stato consegnato il 6 febbraio 2025 e avrebbe dovuto concludersi il 4 ottobre 2025. Tuttavia, secondo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti, il cantiere sembrerebbe attualmente fermo e non sarebbero visibili avanzamenti significativi delle opere.

“Si tratta di una situazione che desta forte preoccupazione – dichiarano Peltristo e Gentili – perché il CVA rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale, culturale e associativa di Ponte Valleceppi. La sua prolungata chiusura sta causando notevoli disagi a cittadini, associazioni e gruppi del territorio, costretti a trovare soluzioni alternative per svolgere le proprie attività”.

Con l’interrogazione, i consiglieri chiedono all’Amministrazione comunale di chiarire le cause dei ritardi accumulati, di specificare se vi siano problematiche tecniche, amministrative o economiche che abbiano rallentato l’intervento e di indicare con precisione quando i lavori riprenderanno a pieno regime.

“Dopo mesi dalla data prevista per la conclusione dei lavori – proseguono Peltristo e Gentili – è doveroso che l’Amministrazione fornisca risposte chiare alla cittadinanza. I residenti hanno il diritto di sapere quali siano le ragioni di questi ritardi e soprattutto quando il CVA potrà essere finalmente riconsegnato alla comunità”.

I due esponenti di Fare Perugia con Romizi chiedono inoltre che vengano adottate tutte le misure necessarie per accelerare il completamento dell’opera e limitare i disagi che da troppo tempo gravano sul quartiere e sulle realtà associative del territorio.

“Continueremo a monitorare attentamente la vicenda – concludono Peltristo e Gentili – affinché un investimento importante per Ponte Valleceppi possa essere portato a termine nei tempi più rapidi possibili e restituito alla piena fruibilità dei cittadini”.