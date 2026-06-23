Culture Bike, a Massa Martana la prima pedalata tra storia e natura

Una giornata da vivere in sella alla bicicletta tra storia, paesaggi, borghi e sapori autentici dell’Umbria. Domenica 28 giugno debutta a Massa Martana la prima edizione di “Culture Bike – Storia e Natura su due ruote”, manifestazione cicloturistica che punta a trasformare il territorio in un grande museo a cielo aperto da scoprire pedalando.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Massa Martana, nell’ambito del progetto PNRR “Massa Martana il Borgo del dire e del fare”, in collaborazione con l’A.S.D. Cicloturistica Massa Martana, nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, la mobilità sostenibile e la conoscenza del patrimonio storico, archeologico e naturalistico massetano, valorizzando al tempo stesso la rete della Via Vecchia Flaminia e il crescente ruolo di Massa Martana come destinazione bike friendly.

La Culture Bike, infatti, non è una gara, ma un’esperienza aperta a tutti: biciclette da strada, gravel ed e-bike potranno percorrere itinerari studiati per differenti livelli di preparazione, accompagnati da guide cicloturistiche e da esperti del territorio che racconteranno storia, curiosità e identità dei luoghi attraversati.

Per chi ne avesse necessità è anche disponibile un noleggio biciclette direttamente in loco, chiamando i numeri telefonici 351-7588974 e 349-0642786.

“Culture Bike nasce dalla volontà di mettere in rete le straordinarie risorse del nostro territorio attraverso una formula innovativa che coniuga sport, cultura e turismo sostenibile» spiega l’assessore al Turismo del Comune di Massa Martana, Chiara Titani – Vogliamo offrire ai partecipanti un’esperienza autentica, capace di far conoscere l’intero patrimonio di Massa Martana. La bicicletta – prosegue Titani – rappresenta il mezzo ideale per entrare in sintonia con il paesaggio e con la storia dei luoghi. Pedalare permette di osservare, fermarsi, ascoltare e vivere il territorio con tutti i sensi. È questo il valore aggiunto della manifestazione: trasformare una semplice escursione in un viaggio nel tempo.”

Tre percorsi tra storia e natura – Tre gli itinerari proposti, che fanno di Culture Bike un appuntamento davvero per tutti.

Il primo è il Sentiero della Storia, percorso facile, di colore verde, dedicato a famiglie, bambini e principianti. Condurrà i partecipanti alla scoperta del centro storico di Massa Martana, della Via Vecchia Flaminia, della Chiesa di Santa Maria della Pace, della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dell’Antiquarium, ospitato all’interno dell’antica chiesa di San Sebastiano, e del nuovo Centro di Documentazione dei Monti Martani.Percorso pianeggiante, con qualche salita dolce, si snoda per una distanza di circa 2,5 km interamente su asfalto.

Il secondo itinerario è quello del Tracciato del Vicus (difficoltà media, colore azzurro), rivolto agli amatori, della lunghezza di 8 km, che ai punti di interesse del percorso facile aggiungerà la visita alla suggestiva Chiesa di Santa Maria in Pantano e all’area archeologica del Vicus Martis, antica testimonianza della presenza romana nel territorio.

Infine, per i ciclisti più esperti sarà disponibile La Via dei Monti Martani un percorso rosso, di circa 19 km, con un dislivello impegnativo e numerosi tratti su sterrato, che porterà i partecipanti verso luoghi affascinanti, tra cui l’Abbazia di Villa San Faustino, edificata nell’XI-XII sec sui ruderi di una villa romana di epoca imperiale, le Catacombe Paleocristiane, l’unico cimitero sotterraneo cristiano dell’Umbria, di straordinaria suggestione e valore storico, l’imponente Ponte Fonnaia, ponte romano del III sec. A. C. e il castello medievale di Colpetrazzo, autentico scrigno di storia e arte, passando per Mezzanelli, lungo l’antico tracciato della Via Flaminia.

La vera peculiarità di Culture Bike sarà, dunque, l’incontro tra movimento e conoscenza. Lungo i percorsi, infatti, sono previste soste culturali durante le quali guide specializzate accompagneranno i partecipanti alla scoperta di monumenti, chiese, aree archeologiche e testimonianze del passato. Così la pedalata diventa racconto.

Il pranzo finale collettivo – Tutti e tre i percorsi partiranno e si concluderanno nel centro storico di Massa Martana, con ritrovo e iscrizioni in Piazza Umberto I a partire dalle ore 8.00. Le partenze saranno scaglionate: i primi a partire saranno gli iscritti al percorso rosso, alle 9.00, quindi quelli del percorso azzurro, alle 9.30 e, infine, tutti gli altri, con due partenze, alle ore 10.00 e alle ore 11.00. Al termine delle escursioni, tutti i partecipanti si ritroveranno nel Parco della Pace per un grande pranzo collettivo dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. Sarà il momento simbolico della manifestazione, quando famiglie, amatori e sportivi condivideranno la stessa tavola raccontandosi emozioni, scoperte e suggestioni della mattinata.

Il menù valorizzerà le produzioni del territorio con salumi e formaggi tipici di Massa Martana, olio extravergine e vino dei Colli Martani, legumi ed altre eccellenze locali.

L’ambizione degli organizzatori è quella di trasformare Culture Bike in un appuntamento fisso del calendario turistico e sportivo umbro.

“Questo evento rappresenta un primo passo verso la costruzione di una proposta strutturata di cicloturismo culturale che possa generare benefici concreti per il territorio, per le attività ricettive e per il commercio locale. – conclude l’assessore Titani – Massa Martana possiede tutte le caratteristiche per diventare una meta di riferimento per chi ama il turismo lento e sostenibile. Culture Bike vuole contribuire a rafforzare questa identità. Proprio per questo, abbiamo anche scelto di pubblicare i percorsi realizzati per l’evento sul portale Visit Massa Martana, consentendo a turisti e appassionati di ripetere l’esperienza durante tutto l’anno in piena autonomia.”

Per info e prenotazioni: via mail all’indirizzo ufficioturistico@comune.massamartana.pg.it oppure telefonando ai numeri

351-7588974 e 349-0642786