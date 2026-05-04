Cucina floreale e sapori umbri, a Spello torna lo chef Foglietti

Dopo il successo dell’edizione 2025, sabato 6 giugno torna a Spello il corso di cucina floreale con lo chef umbro Riccardo Foglietti, in programma nella Taverna Costantino Imperatore dalle ore 10 alle 13, mentre gli infioratori daranno avvio alla preparazione dei lavori che animeranno la serata.

Protagonisti del corso saranno i fiori edibili, reinterpretati in un menù raffinato che Foglietti ha pensato per celebrare le Infiorate e che comprende cipolla di Cannara arrosto, crema di mandorle, maionese di ibisco e parmigiano croccante. Novità dell’edizione 2026 sarà l’accompagnamento con i vini della cantina Alma Raminga di Foligno. L’enologo Andrea Pesaresi guiderà i partecipanti alla scoperta degli abbinamenti più adatti ai piatti proposti. Il costo di partecipazione al corso, della durata di tre ore, è di 55 euro e comprende il pranzo e una sorpresa in omaggio. È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 375 9522499 (attivo dalle ore 17.00 alle 19.00).

Nel fine settimana delle Infiorate, i fiori saranno protagonisti anche nell’area street food “Fiori, cibo e fantasia”, allestita presso il parcheggio della Villa dei Mosaici. Lo spazio ospiterà proposte gastronomiche regionali, anche a tema floreale, e sarà animato da spettacoli musicali nelle serate da venerdì a domenica.

Si ricorda che è già possibile prenotare online dal sito www.infioratespello.it) i parcheggi per auto, moto, pullman e caravan predisposti per accogliere al meglio turisti e visitatori. Considerata l’elevata affluenza prevista – con decine di migliaia di presenze nel weekend – la prenotazione è fortemente consigliata, sia per garantirsi un posto nelle vicinanze dell’evento sia per facilitare la gestione dei flussi da parte dell’organizzazione.