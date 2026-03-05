Crollo delle mura a Montefalco: stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro grazie alla cabina sisma

(AUN) – Perugia, 5 marzo 2026 – La presidente della Regione Stefania Proietti con l’Ufficio speciale della ricostruzione e il Commissario straordinario Guido Castelli danno un’immediata e importante risposta all’evento del crollo di un tratto delle mura urbiche di Montefalco.

Si interviene infatti con uno stanziamento di oltre 3 milioni e 600 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino della parte di mura nel centro storico della città, a Borgo Garibaldi.

Infatti nel corso della Cabina di coordinamento sisma che si riunisce nel pomeriggio viene posto all’ordine del giorno le modifiche alle ordinanze n. 137/2023 e n. 129/2022, per garantire, accanto ad altri interventi in diversi comuni dell’Umbria, anche la copertura finanziaria per la cinta muraria di Montefalco.

Per la precisione sarà approvato uno stanziamento complessivo di 3.666.810 euro; questi fondi sono suddivisi in due lotti di 294.000 euro e di 3.372.810 euro.

“Interveniamo con tempestività per garantire la sicurezza dei cittadini e per salvaguardare un patrimonio storico e identitario che appartiene all’intera comunità umbra – afferma la presidente Proietti. I nostri centri storici custodiscono la memoria dei territori e rappresentano un bene collettivo che va protetto con responsabilità e con azioni concrete”.

L’immediata attivazione della procedura è il frutto della stretta collaborazione tra la presidente della Regione Umbria, ing. Stefania Proietti, il Commissario straordinario Guido Castelli, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (Usr) della Regione coordinato dall’ingegner Gianluca Fagotti e il sindaco di Montefalco Alfredo Gentili, che ha prontamente segnalato la necessità di intervento urgente.

Il finanziamento consentirà di attivare rapidamente gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto murario, in attesa dell’avvio e dell’esecuzione dell’intervento definitivo di restauro.

Subito dopo il crollo la zona è stata delimitata e messa in sicurezza, con l’intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle strutture tecniche competenti. Non si registrano danni alle persone né ai veicoli.

Sul posto si è subito recato l’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco De Rebotti, che ha seguito da vicino le prime operazioni di verifica e coordinamento con gli enti coinvolti.

“La Regione Umbria è immediatamente operativa quando si verificano situazioni di emergenza che riguardano la sicurezza delle comunità e la tutela del patrimonio storico – aggiunge la presidente Proietti. Intervenire rapidamente significa prevenire ulteriori rischi e accompagnare i Comuni nella gestione delle criticità”.

La Regione ha già attivato, come detto, le procedure tecniche per consentire l’avvio delle opere provvisionali e degli interventi strutturali necessari.

Lo stesso approccio è stato adottato anche in occasione del crollo a fronte delle intense piogge verificatosi a Fabro, dove martedì scorso la presidente Proietti ha effettuato un sopralluogo, insieme al sindaco, direttamente sul posto per verificare la situazione e coordinare gli interventi.

Per il tratto di mura urbiche crollato erano stati già precedentemente individuati e destinati, dalla giunta Proietti, fondi Fosmit dedicati ai comuni montani, che ora saranno utilizzati per l’immediata messa in sicurezza con opere provvisionali.

Nel mentre la presidente, insieme agli assessori De Luca e De Rebotti, è al lavoro per il reperimento di ulteriori risorse – essendo Fabro fuori cratere sismico – da destinare alla messa in sicurezza definitiva e al ripristino delle mura del castello, con particolare attenzione alle famiglie che sono state temporaneamente spostate dalle proprie abitazioni.

“La tutela dei centri storici, della sicurezza urbana e del patrimonio architettonico – conclude la presidente Proietti – è una priorità della Regione Umbria. Continuiamo a lavorare al fianco dei Comuni per garantire interventi rapidi, efficaci e adeguati alla complessità di questi contesti”.