Creativamente Insieme anima Piazza IV Novembre a Perugia

Sedicesima edizione per l’evento organizzato dal Consorzio Auriga con l’obiettivo di creare socialità tra persone con disabilità, studenti, istituzioni e cittadinanza

Nella mattinata di mercoledì 20 maggio il cuore dell’acropoli di Perugia si è animato grazie a “Creativamente Insieme”, appuntamento giunto alla sedicesima edizione e dedicato all’inclusione attraverso musica, sport, laboratori e momenti di socialità. La manifestazione è stata organizzata e sostenuta dal Consorzio Auriga con il patrocinio e il supporto del Comune di Perugia, dell’Ufficio scolastico regionale e del Garante regionale per le persone con disabilità. Tantissimi i partecipanti presenti nel centro storico tra studenti, associazioni, famiglie, educatori e cittadini.

Una bellissima giornata di sole, di musica, di colori, con tantissime persone e soprattutto tanti ragazzi e tante scuole

ha commentato la presidente del Consorzio Auriga, Liana Cicchi, spiegando che

quest’anno la manifestazione si è evoluta ancora, cambiando anche nome: da ‘Diversamente Creativi’ a ‘Creativamente Insieme’. Il cuore dell’evento è la socialità e la possibilità, per tutti, di esprimersi liberamente. Le scuole svolgono un ruolo fondamentale nel costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabilità sociale, così come gli educatori che ogni giorno lavorano per realizzare una vera inclusione. Il messaggio che vogliamo portare avanti è quello di abbattere le barriere e promuovere un forte messaggio inclusivo

Anche Filomena Polito, responsabile del Consorzio Auriga per l’evento, ha evidenziato la grande partecipazione registrata nel centro storico.

C’è tantissima gente, tanti studenti e tante studentesse, anche più di quanto mi aspettassi. Sono presenti ragazzi dei centri diurni, anziani, associazioni, famiglie e cittadini: oggi siamo davvero tutti insieme. Direi che è stata una vera esplosione di colori, partecipazione e gioia

ha dichiarato

Presente all’iniziativa anche l’assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera.

Oggi abbiamo la massima espressione dell’integrazione e della socialità ed è importantissimo che tutto questo avvenga proprio in Piazza IV Novembre, nel cuore della città, perché bisogna dare protagonismo alle persone con disabilità e alle loro attività

ha affermato l’assessore, spiegando che

questa mattina abbiamo visto laboratori, sport, musica, cucina e pet therapy insieme ai ragazzi delle scuole e dei centri diurni. Questa è la vera inclusione: creare attività in cui tutti lavorano insieme, scoprendo competenze e passioni comuni. Le differenze smettono così di essere disuguaglianze e diventano un valore per tutti

Anche ARPA Umbria, come spiegato da Michele Sbaragli, è stata presente “sin dalla nascita di questa manifestazione perché oltre ad avere un rapporto con le scuole attraverso l’educazione ambientale, per noi lottare contro le discriminazioni è un punto fondamentale”.

Il consigliere nazionale dell’Ente Nazionale Sport Inclusivi Vincenzo Macchini ha invece parlato di

un evento bellissimo in una location favolosa. Per noi è importante diffondere l’idea che nello sport tutti possano giocare insieme

Martina Braganti