Corsi digitali gratuiti ad Assisi e Bastia

Prosegue il progetto “On Point” al DigiPass: lezioni su AI, sanità digitale e lavoro

Proseguono i corsi gratuiti di formazione digitale nel territorio della Zona sociale 3 dell’Umbria, che comprende i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, con la città serafica come capofila. Il progetto è denominato “On Point – Formazione digitale dritta al punto”, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale e promosso nell’ambito della rete DigiPass – Spazi aperti al digitale. I percorsi formativi sono iniziati lo scorso gennaio, raccogliendo oltre 200 iscritti e si concluderanno a maggio prossimo. I temi affrontati spaziano dall’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione alla sicurezza online, dall’alfabetizzazione informatica di base fino all’uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali nella vita quotidiana e familiare. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e propone corsi pensati per rafforzare le competenze digitali di base e favorire un uso più consapevole e sicuro delle tecnologie.

I prossimi e ultimi corsi in programma prevendono il seguente calendario: 24 aprile (15.00–18.00) – Realizzare video per social e web – Riccardo Malincarne (DigiPASS Assisi); 27 aprile (15.00–18.00) – Sanità digitale: FSE e Doctolib (DigiPASS Assisi); 7 maggio (15.00–18.00) – Realizzare video per social e web – Riccardo Malincarne (DigiPASS Bastia Umbra); 8 maggio (9.30–12.30) – Cercare e trovare lavoro online (DigiPASS Assisi); 11 maggio (16.00–19.00) – Come scrivere un buon curriculum – con Fabiana Andreani, esperta del settore lavoro e divulgatrice molto seguita sui social (online); 18 maggio (15.00–18.00) – I servizi online del tuo Comune (DigiPASS Assisi); 19 maggio (15.00–18.00) – Convivere serenamente con le password – Valentina Stocchi (DigiPASS Bastia Umbra); 21 maggio (15.00–18.00) – Cosa è l’AI, perché dovrebbe migliorarci la vita? – Valentina Stocchi (DigiPASS Assisi).

Per partecipare ai corsi, tutti gratuiti, è necessario iscriversi prima della data di inizio.

Per informazioni è possibile contattare il DigiPass di Assisi: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it.

Il progetto è consultabile su www.onpointumbria.it. Ogni corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Nel territorio della Zona Sociale 3, il progetto è organizzato da FARE Coop. Sociale per il DigiPASS di Assisi, con il supporto del Comune di Assisi, nell’ambito del partenariato di On Point.