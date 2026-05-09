“Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?” Al Teatro Lyrick di Assisi le riflessioni di Marco Travaglio



L’appuntamento, in cartellone Tourné, lunedì 11 maggio

“Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?” di e con Marco Travaglio per il prossimo appuntamento targato Tourné al Teatro Lyrick di Assisi, lunedì 11 maggio alle 21. L’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Nello spettacolo, spiega lo stesso Travaglio, «sempre col linguaggio satirico che ci fa sorridere amaramente anche delle cose più serie e tragiche, offro agli spettatori un manuale di autodifesa per provare a invertire la rotta dal basso. E per smetterla di essere un popolo di cornuti contenti».

«Dopo aver denunciato tante volte la mala-politica e la mala-informazione, penso che sia venuto il momento di guardarci allo specchio e cercare le nostre magagne. Perché milioni di italiani votano sempre per chi poi li tradisce, o addirittura li ha già traditi e si propone di rifarlo? Perché milioni di persone premiano, dalla carta stampata ai social, dalla televisione alla radio, quei media e quei programmi che sfornano sistematicamente bufale e bugie? Se veniamo continuamente truffati da politici pessimi e/o incapaci è anche perché li votiamo anziché lasciarli senza un seggio e costringerli ad andare a lavorare: come se godessimo ad affidare la soluzione dei nostri problemi a chi ne è la causa. Se veniamo continuamente disinformati e manipolati è perché non ci ribelliamo a chi prende in giro, lasciando certi giornali in edicola, certi siti e certi social senza like, certi programmi in tv e in radio senza audience».

«Finché avranno successo, continueranno a truffarci. Anche su questioni drammatiche, come la guerra mondiale in cui ci stanno trascinando e la fine dell’indipendenza della magistratura che vogliono farci inghiottire nel referendum sulla separazione delle carriere (a cui sarà dedicato un capitolo del recital per chiarire con parole semplici di che si tratta). E come l’astensione, che molti italiani scambiano per un’estrema forma di ribellione al Sistema, mentre ne è l’assicurazione sulla vita (ad astenersi sono gli elettori liberi e dunque incazzati che potrebbero cambiare tutto, mentre i voti di scambio e di abitudine continuano ad arrivare, per la gioia di chi non vuole cambiare nulla)».

Crediti: coordinatore tecnico Giordano Gelati, scenografia Giorgia Ricci, direttore della fotografia Mauro Ricci, distribuzione EpochéArteventi, produzione Loft Produzioni S.r.l.

I prossimi appuntamenti: il 21 maggio al Teatro Morlacchi di Perugia tappa del “Quando meno te lo aspetti tour” dei Tiromancino, il 23 maggio al Teatro Lyrick di Assisi “Nata con la guepière” con Valentina Persia.

Filone estivo al Barton Park di Perugia, realizzato in partnership con la Fondazione Barton e inserito nella rassegna artistico-culturale “L’Arena Festival” 2026: il 12 giugno “Il mondo delle emozioni. Emozioni e sentimenti nell’area della tecnica” con Umberto Galimberti, il 13 giugno K Pop Demon Hunters, il 19 giugno “Amami da morire” con Roberta Bruzzone, il 22 giugno tappa di “De André canta De André Best of Tour 2026” di Cristiano De André, il 25 giugno “Indagini Live 2026” di e con Stefano Nazzi, il 28 giugno tappa del tour 2025/2026 di Maurizio Battista.

Annunci stagione 2026/2027: Il 29 settembre data zero del “Live Teatri 2026” di Francesco Renga al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 10 ottobre data zero del tour “L’ornamento delle cose secondarie” di Max Gazzè al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 10 novembre “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” di Dario Brunori al Teatro Lyrick di Assisi, il 15 novembre “Tribute to Hans Zimmer” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Lyrick di Assisi, Il 6 febbraio “Back to Hawkins. Stranger Things Tribute” al Teatro Lyrick di Assisi.