Corciano, sorpreso con droga in macchina e a casa: arrestato dai Carabinieri

Si tratta di un 26enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne italiano, noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, nell’ambito di mirati servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nella frazione Ellera di Corciano, i militari hanno fermato l’uomo alla guida della propria autovettura.

Nel corso delle successive verifiche i militari hanno notato un certo nervosismo da parte dell’individuo, tanto da insospettirli e indurli ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione dei Carabinieri ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità 2 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 70 grammi, nonché la somma contente di 1.790 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’operato dei Carabinieri è proseguito con una perquisizione domiciliare presso il suo appartamento. L’accurata ispezione condotta dai militari ha portato al ritrovamento e al sequestro di ulteriori 96 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione.

Al termine delle formalità di rito, il 26enne, in ragione di tali gravi elementi probatori a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Perugia.