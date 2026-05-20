Il soggiorno estivo è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 15 anni

Prorogata al 28 maggio la scadenza per le iscrizioni alle vacanze sportive all’Eurocamp di Cesenatico, rivolte a ragazzi e ragazze in età compresa fra i 8 ed i 15 anni, che saranno suddivisi in gruppi omogenei per età e saranno seguiti in ogni fase da istruttori Eurocamp qualificati.

La vacanza si terrà dal 26 luglio al primo agosto 2026. Possono iscriversi anche i non residenti nel comune di Corciano, anche se i residenti avranno la priorità. Posti disponibili 48.

La quota di partecipazione individuale è di 470 euro (comprensiva di trasporto A/R che è a carico del Comune di Corciano).

Come iscriversi – Occorre compilare il modulo online di preiscrizione entro il prossimo 20 maggio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeBUy0Jy72FAa5A8lGmJ6IlcN_jCkn-YHiz5uH5M–OIpV6g/viewform?pli=1

Per informazioni: servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it (oggetto VACANZE SPORTIVE A CESENATICO)