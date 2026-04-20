Corciano promuove l’estate al mare: torna il campus sportivo a Cesenatico

Una settimana residenziale di sport e divertimento all’Eurocamp per ragazzi dagli 8 ai 15 anni

Anche quest’anno torna – dopo il reintegro dello scorso anno – la collaborazione tra il Comune di Corciano, il Centro socioculturale Cardinali e l’Eurocamp di Cesenatico che promuovono un centro estivo marino residenziale dedicato allo sport e alla socialità.

Dal 26 luglio al primo agosto 2025, ragazze e ragazzi corcianesi, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, potranno così vivere una settimana di vacanza nel celebre villaggio Eurocamp, all’insegna dell’attività sportiva, del divertimento ma anche della crescita collettiva.

Le preiscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono 48. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età, seguiti in ogni fase da istruttori Eurocamp qualificati. Le attività, sia in mare che sulla terraferma, saranno progettate per unire gioco, movimento e rispetto delle capacità individuali.

La quota di partecipazione individuale è di 450 euro (comprensiva di trasporto A/R da Corciano, visita al parco acquatico Atlantica). Non comprende la visita a Mirabilandia del costo aggiuntivo di 45 euro (compreso trasporto EuroCamp)

Come iscriversi – Occorre compilare il modulo online di preiscrizione entro il prossimo 20 maggio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeBUy0Jy72FAa5A8lGmJ6IlcN_jCkn-YHiz5uH5M–OIpV6g/viewform?pli=1

Per informazioni: servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it (oggetto VACANZE SPORTIVE A CESENATICO)