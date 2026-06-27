Corciano: intervento della Polizia di Stato, conclusa senza conseguenze la gestione di un uomo barricato in casa





La Polizia di Stato di Perugia ha concluso con esito positivo un delicato intervento nel comune di Corciano, con l’ausilio del Team dei Negoziatori della Questura.

Nel corso della giornata odierna, è giunta al NUE una segnalazione relativa a un uomo anziano rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco e già trasportato presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Personale della Squadra Mobile e dell’Upgsp si è immediatamente portato presso l’abitazione dell’uomo, nel comune di Corciano, al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e svolgere gli accertamenti di competenza.

All’arrivo degli operatori, il figlio dell’uomo si è barricato all’interno dell’abitazione, dove risultavano custodite armi da caccia regolarmente detenute.

Considerata la situazione, la Questura ha attivato il Team dei Negoziatori della Polizia di Stato, che ha avviato un’attività di mediazione con il soggetto. Al termine dell’intervento, l’uomo uscito dall’abitazione, è stato messo in sicurezza consentendo la conclusione dell’operazione senza ulteriori conseguenze per l’incolumità delle persone.

Nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti e posti in sicurezza due fucili da caccia regolarmente detenuti.

Sono tuttora in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.