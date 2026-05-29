Corciano, installate otto nuove telecamere per la lettura delle targhe

Il sindaco Lorenzo Pierotti: «Più sicurezza e maggiore controllo del territorio»

Il Comune di Corciano ha completato questi giorni l’installazione di otto nuove telecamere di lettura targhe di ultima generazione nei principali punti di accesso al territorio comunale.

Il nuovo sistema, integrato con le banche dati delle forze dell’ordine, rappresenta un importante investimento per il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Le telecamere consentono infatti di rilevare in tempo reale il transito dei veicoli e di segnalare eventuali mezzi rubati, privi di copertura assicurativa, sottoposti a fermo amministrativo o comunque oggetto di interesse investigativo.

Le nuove postazioni sono state installate in punti strategici del Comune, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di monitoraggio degli accessi e fornire un supporto sempre più efficace alle attività di prevenzione e indagine svolte dalle forze dell’ordine.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di circa 100mila euro, finanziato per il 30% dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei programmi dedicati al potenziamento della sicurezza urbana. In occasione dell’attivazione del nuovo sistema, il Comune ha invitato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, che nelle prossime settimane visiterà il comando della polizia locale di Corciano, struttura considerata tra le più moderne e all’avanguardia del territorio.

«Investire nella sicurezza significa dotare il territorio di strumenti moderni e sempre più efficaci – commenta il sindaco Lorenzo Pierotti – Le immagini e i dati raccolti da questi sistemi rappresentano un supporto prezioso per le attività investigative e vengono richiesti frequentemente dalle forze dell’ordine. Con queste nuove installazioni continuiamo il percorso di potenziamento della videosorveglianza comunale, mettendo la tecnologia al servizio della sicurezza dei cittadini».

Negli ultimi anni il Comune di Corciano ha progressivamente ampliato la propria rete di videosorveglianza, affiancando alle tradizionali telecamere sistemi intelligenti in grado di aumentare la capacità di controllo e prevenzione sul territorio. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di investimenti dedicati alla sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un territorio sempre più sicuro, controllato e protetto.

«Chi pensa di arrivare a Corciano con intenzioni criminali troverà un territorio sempre più attrezzato e presidiato – conclude il primo cittadino – Corciano continuerà invece a essere, per i cittadini e per chi la vive ogni giorno nel rispetto delle regole, un Comune aperto, accogliente e sicuro».