Corciano, incontri con i cittadini: il percorso dell’amministrazione comunale sul territorio

CORCIANO – Sono iniziati da Strozzacapponi e San Mariano i primi appuntamenti di confronto tra l’amministrazione comunale di Corciano, guidata dal sindaco Lorenzo Pierotti, e i cittadini del territorio.

Due momenti partecipati che hanno segnato l’avvio di un percorso di ascolto e dialogo diretto, destinato a proseguire nelle prossime settimane in altre frazioni del Comune.

Volti, domande, idee: durante gli incontri si è parlato di sicurezza, viabilità, manutenzione delle strade, cura del verde e qualità dei servizi. Ma soprattutto si è dato spazio all’ascolto delle segnalazioni e delle proposte dei residenti, in un confronto aperto e costruttivo.

«Abbiamo incontrato i cittadini per condividere problemi, aspettative e prospettive – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – Amministrare non significa soltanto realizzare opere, ma esserci, metterci la faccia e confrontarsi anche quando le opinioni sono diverse. Questi incontri sono fondamentali per costruire un rapporto sano e diretto tra amministrazione e comunità: ogni appuntamento è un pezzo di strada fatto insieme e ogni segnalazione rappresenta un impegno che ci assumiamo. Grazie a chi ha partecipato: continuiamo così, passo dopo passo».

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime tappe del territorio comunale, confermando la volontà dell’amministrazione di mantenere un contatto costante e concreto con la cittadinanza.

