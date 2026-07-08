Corciano, il Comune premia Cucinelli e Cosmi

È il più importante riconoscimento istituito dal Comune per chi ha dato prestigio al territorio

Venerdì 17 luglio, alle 18, Palazzo comunale di Corciano ospiterà un momento di particolare significato istituzionale con la prima cerimonia di conferimento del Premio “Città di Corciano”, il massimo riconoscimento civico istituito dal Consiglio comunale nel 2025 per onorare personalità, associazioni o Enti che abbiano contribuito a dare prestigio al nome di Corciano o reso un servizio di straordinario valore alla comunità.

Per questa edizione inaugurale, la commissione prevista dal regolamento ha individuato Brunello Cucinelli e Serse Cosmi, due figure profondamente diverse per percorso professionale ma accomunate dal forte legame con il territorio e dalla capacità di rappresentarne, ciascuno nel proprio ambito, i valori più autentici.

A Brunello Cucinelli il riconoscimento viene conferito per l’eccezionale contributo offerto alla valorizzazione del territorio corcianese attraverso una visione imprenditoriale fondata sulla dignità del lavoro, sulla cultura della bellezza e sulla tutela del paesaggio. Dalla rinascita del borgo di Solomeo al recupero dell’ex Sicel, il suo impegno ha generato sviluppo, occupazione e prestigio internazionale per Corciano.

A Serse Cosmi il Premio viene attribuito per il profondo legame umano e professionale con la comunità corcianese. Prima di diventare uno degli allenatori più apprezzati del calcio italiano, Cosmi ha insegnato educazione fisica per sette anni nelle scuole del Comune, lasciando un ricordo ancora vivo in generazioni di studenti e contribuendo, insieme alla dirigente Adriana Croci, alla crescita di un modello educativo riconosciuto e innovativo.

La cerimonia assume un valore ancora più simbolico perché si svolge nel primo anno in cui Corciano può fregiarsi ufficialmente del titolo di Città, conferito con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un traguardo storico per la comunità, che trova oggi naturale continuità nell’istituzione del suo massimo riconoscimento civico.

«Il Premio “Città di Corciano” – dichiara il sindaco Lorenzo Pierotti – nasce per esprimere la gratitudine della comunità verso coloro che, con il loro impegno, hanno contribuito a rendere Corciano un punto di riferimento nel panorama culturale, sociale, educativo ed economico. Conferire questo riconoscimento, proprio nel primo anno del titolo di Città, rappresenta un momento di grande valore istituzionale e un messaggio rivolto alle future generazioni: una comunità cresce anche attraverso gli esempi che sceglie di riconoscere e di onorare».

Alla cerimonia, che sarà moderata da Federico Sciurpa (vicedirettore del Corriere dell’Umbria) prenderanno parte le autorità civili e militari, i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza.