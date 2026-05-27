Corciano, estate e movida: il Comune fissa gli orari della musica

nuova ordinanza sulle emissioni sonore di locali e attività di intrattenimento

Emanata mercoledì 27 maggio dall’Amministrazione comunale di Corciano un’ordinanza finalizzata a disciplinare le emissioni sonore provenienti dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli ricreativi e dalle attività di intrattenimento presenti sul territorio comunale nel periodo estivo.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di contemperare il valore sociale, economico e aggregativo svolto dai pubblici esercizi con la tutela della quiete pubblica e del riposo dei residenti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’ordinanza prende atto del ruolo importante che locali, bar, ristoranti e attività di intrattenimento svolgono per la vitalità del territorio e per le occasioni di socializzazione offerte ai giovani, ma allo stesso tempo intende prevenire situazioni di disagio derivanti da emissioni sonore eccessive, particolarmente nei mesi estivi.

Nel dettaglio, dal primo giugno al 30 settembre 2026, le attività musicali e sonore svolte sia all’interno che all’esterno dei locali saranno consentite: dalla domenica al giovedì fino alle ore 24; il venerdì, il sabato e nei prefestivi fino alle ore 24.30. Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa esclusivamente senza risultare percepibile all’esterno dei locali e negli ambienti abitativi.

Resta fermo l’obbligo di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di adottare ogni misura utile ad evitare schiamazzi o disturbi alla quiete pubblica.

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione degli esercenti, degli organizzatori e degli avventori affinché il periodo estivo possa svolgersi in un clima di equilibrio, rispetto reciproco e civile convivenza.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it