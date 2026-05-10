Corciano, donati due mezzi di pronto soccorso alla comunità

Il gesto di generosità di Franco Trotta

Un gesto di straordinaria generosità e profondo senso civico arricchisce la comunità di Corciano. Franco Trotta, imprenditore che vive e lavora nel territorio dagli anni Settanta, ha donato due mezzi di pronto soccorso destinati alle attività della Croce Rossa Italiana, offrendo un contributo concreto e prezioso a servizio della collettività.

La storia di questa donazione nasce da una telefonata semplice, ma capace di lasciare un segno profondo.

Non ho mai parlato con un sindaco, né al telefono né di persona

– ha detto Franco Trotta –

ma oggi la chiamo perché vorrei fare qualcosa di bello per tutti

Da quell’incontro è nato un dialogo intenso, fatto di racconti di vita, sacrifici, lavoro e valori autentici. Un confronto umano prima ancora che istituzionale, culminato poi nell’incontro con i volontari della Croce Rossa Italiana e nella concretizzazione di un gesto di grande altruismo.

Quella di Franco Trotta è una testimonianza rara e preziosa di generosità autentica

– le parole del sindaco Pierotti –

In tanti anni di amministrazione non avevo mai assistito a un gesto così sincero e disinteressato. È la dimostrazione che il senso di comunità, la solidarietà e l’attenzione verso gli altri sono valori ancora vivi e capaci di fare la differenza

La donazione rappresenta non solo un importante supporto operativo per le attività di soccorso e assistenza, ma anche un messaggio forte rivolto a tutta la comunità: il bene comune si costruisce attraverso gesti concreti, spesso silenziosi, mossi esclusivamente dal desiderio di aiutare gli altri.

Il primo cittadino e l’amministrazione comunale esprimono profonda gratitudine a Franco Trotta per la sensibilità dimostrata e per l’esempio umano offerto all’intera cittadinanza.

Qualche mese fa mi arrivava una telefonata del nostro sindaco, Lorenzo Pierotti

– così Milva Bricca, CRI comitato di Corciano –