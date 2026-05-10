Corciano, donati due mezzi di pronto soccorso alla comunità

Il gesto di generosità di Franco Trotta
Un gesto di straordinaria generosità e profondo senso civico arricchisce la comunità di Corciano. Franco Trotta, imprenditore che vive e lavora nel territorio dagli anni Settanta, ha donato due mezzi di pronto soccorso destinati alle attività della Croce Rossa Italiana, offrendo un contributo concreto e prezioso a servizio della collettività.
La storia di questa donazione nasce da una telefonata semplice, ma capace di lasciare un segno profondo.
Non ho mai parlato con un sindaco, né al telefono né di persona
– ha detto Franco Trotta –
ma oggi la chiamo perché vorrei fare qualcosa di bello per tutti
Da quell’incontro è nato un dialogo intenso, fatto di racconti di vita, sacrifici, lavoro e valori autentici. Un confronto umano prima ancora che istituzionale, culminato poi nell’incontro con i volontari della Croce Rossa Italiana e nella concretizzazione di un gesto di grande altruismo.
Quella di Franco Trotta è una testimonianza rara e preziosa di generosità autentica
– le parole del sindaco Pierotti –
In tanti anni di amministrazione non avevo mai assistito a un gesto così sincero e disinteressato. È la dimostrazione che il senso di comunità, la solidarietà e l’attenzione verso gli altri sono valori ancora vivi e capaci di fare la differenza
La donazione rappresenta non solo un importante supporto operativo per le attività di soccorso e assistenza, ma anche un messaggio forte rivolto a tutta la comunità: il bene comune si costruisce attraverso gesti concreti, spesso silenziosi, mossi esclusivamente dal desiderio di aiutare gli altri.
Il primo cittadino e l’amministrazione comunale esprimono profonda gratitudine a Franco Trotta per la sensibilità dimostrata e per l’esempio umano offerto all’intera cittadinanza.
Qualche mese fa mi arrivava una telefonata del nostro sindaco, Lorenzo Pierotti
– così Milva Bricca, CRI comitato di Corciano –
Mi informava che un cittadino di Corciano aveva manifestato la volontà di fare un’importante donazione per la comunità di Corciano, ovvero “una Croce Rossa”. Ero incredula vista la notizia più unica che rara. Così la nostra associazione ha conosciuto Franco Trotta, una persona straordinaria, di grande umanità e umiltà. Ieri (9 maggio), in occasione della settimana della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, abbiamo inaugurato i due mezzi che Franco ci ha donato. Cercheremo di utilizzarli al meglio per dare maggiori risposte alle necessità e bisogni della comunità. Abbiamo voluto ringraziare Franco insieme al nostro presidente regionale Mirco Pallotti, al sindaco Lorenzo Pierotti, agli assessori e ai nostri colleghi e amici della Protezione civile di Corciano e Misericordia di Magione. Un grazie doveroso al nostro sindaco e Giunta per la vicinanza da sempre dimostrata nei confronti della nostra associazione. A Franco, tutti noi rivolgiamo con grande affetto e sincerità la nostra immensa gratitudine per la sua generosità