Corciano, arrestato per tentato furto, resistenza, minacce e lesioni a Publico Ufficiale

Si tratta di un cittadino romeno classe 1991 già noto alle Forze di Polizia

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero di Emergenza Europeo, è intervenuto nei pressi di un esercizio commerciale a Corciano dove era stato segnalato un uomo – cittadino romeno, classe 1991, con precedenti di polizia, che tentava di aprire delle auto parcheggiate, soggetto poi tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti intervenuti sul posto hanno sorpreso l’uomo all’interno di un veicolo, intento a rovistare. Bloccato dai poliziotti, il 34enne ha iniziato a dimenarsi, a minacciarli arrivando persino a indirizzare alcuni sputi nei loro confronti.

Dopo essere stato contenuto in sicurezza, anche durante il tragitto per la Questura, l’uomo ha continuato a tenere una condotta aggressiva, dando testate contro il divisorio della volante, circostanza che ha spinto gli agenti a utilizzare lo spray urticante.

Anche negli uffici di polizia il 34enne ha proseguito con la propria condotta, continuando a indirizzare sputi verso gli operatori.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati sopra ascritti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di questa mattina con cui il G.I.P. ha convalidato il provvedimento e disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.