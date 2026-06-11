Corciano, al Quasar Village la mostra fotografica ‘Intramontabili tramonti al Trasimeno’

Dal 12 al 25 giugno anteprima del Festival dei Tramonti, con gli scatti del concorso. Inoltre, il 12 giugno presentazione libro ‘I misteri del Re’; il 13 e 14 installazione ‘inclusiva’ dell’associazione ‘Uno in più’

Spazio alla fotografia al Quasar Village di Corciano che dal 12 al 25 giugno ospiterà la mostra ‘Intramontabili tramonti’, un viaggio per immagini dedicato alla bellezza senza tempo del Lago Trasimeno, realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. Gli scatti d’autore, esposti nella galleria del centro commerciale, fanno parte del concorso indetto nell’ambito del Festival dei tramonti, in programma dal 26 giugno al 5 luglio con numerose iniziative che si sviluppano tra Magione, Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago, Citta della Pieve, Panicale, Piegaro e Paciano, per un racconto visivo emozionante che celebra la bellezza senza tempo dei tramonti al Trasimeno.

Ad arricchire questa speciale anteprima del Festival dei Tramonti, venerdì 12 giugno alle 17:30 ci sarà la presentazione del libro ‘I misteri del Re’ di Francesco Mangano che dialogherà con l’avvocato Nicodemo Gentile, ospite ‘conteso’ dai maggiori programmi televisivi che si occupano di crimini. Sabato 13 e domenica 14, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, spazio al ‘Museo dell’Unicità – Ogni tramonto è unico. E tu?’ , un’installazione partecipativa dedicata al valore delle differenze e dell’inclusione, realizzata insieme a ‘Uno in più’, associazione sindrome down Corciano Ets.