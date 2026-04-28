Cooperazione internazionale, dalla Regione Umbria un’opportunità per le imprese

Perugia, 28 aprile 2026 – La Regione Umbria apre alle imprese del territorio la partecipazione a Codeway Expo – Business for Cooperation, in programma alla Fiera di Roma dal 13 al 15 maggio 2026, appuntamento internazionale dedicato al ruolo del settore privato nei nuovi scenari della cooperazione allo sviluppo. Nell’ambito del programma di Scoperta imprenditoriale finanziato dal Pr Fesr 2021-2027, l’iniziativa punta a favorire l’accesso delle realtà umbre a reti, progetti e interlocutori globali, con particolare attenzione ai percorsi di crescita nei Paesi target della cooperazione italiana.

Attraverso l’avviso pubblico gestito da Sviluppumbria saranno selezionate otto Mpmi o soggetti attivi nei settori prioritari, dalle infrastrutture all’Ict, dall’agribusiness alla sanità, fino all’economia circolare, interessati a sviluppare relazioni e opportunità nei programmi internazionali. Alle imprese ammesse sarà garantita una postazione all’interno dello spazio espositivo regionale, con costi di partecipazione coperti dalla Regione Umbria, ad eccezione di viaggio, vitto, alloggio e materiali grafici.

“Codeway è il giusto contesto in cui le imprese umbre possono misurarsi con dinamiche globali e accedere a canali spesso poco esplorati. È un’occasione per rafforzare competenze, ampliare relazioni e intercettare nuove prospettive di sviluppo”, sottolinea l’assessore regionale alla Cooperazione internazionale Fabio Barcaioli.

Le domande dovranno essere inviate via PEC entro le ore 17 del 30 aprile 2026, la selezione avverrà in ordine cronologico, nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso.

Per ulteriori dettagli: https://www.sviluppumbria.it/-/codeway-expo-2026-umbria-in-fiera-nell-ambito-di-programmi-di-cooperazione-internazionale