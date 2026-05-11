Controlli straordinari dei Carabinieri in Altotevere

Servizio tra Città di Castello, Umbertide e San Giustino: sei segnalati per droga e un uomo fermato senza patente

Nel quadro delle attività di prevenzione generale e di controllo del territorio disposte dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello, è stato svolto un servizio straordinario nei comuni di Città di Castello, Umbertide e San Giustino, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione e ai fenomeni di criminalità diffusa.

Il dispositivo, articolato su più pattuglie dell’Arma tifernate, è stato pianificato al fine di assicurare una presenza capillare e visibile sul territorio, mediante l’attuazione di posti di controllo e servizi di pattugliamento dinamico lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di aggregazione.

L’attività ha consentito di effettuare verifiche mirate sia sulla circolazione stradale sia sull’identificazione di persone di interesse operativo.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 5 locali pubblici, 23 veicoli e 54 persone.

In materia di prevenzione all’assunzione di sostanze stupefacenti, 6 persone, di età compresa tra i 21 e i 46 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, detenute per uso personale.

È stata inoltre elevata una sanzione amministrativa al codice della strada, a carico di un 33 enne di origine tunisina, sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, finalizzata a garantire un presidio costante del territorio e a rafforzare il senso di sicurezza percepito dalla collettività.

L’Arma dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane con analoghi servizi straordinari, assicurando un controllo attento e sistematico, volto a fornire risposte concrete alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza.