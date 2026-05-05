Controlli antidroga a Foligno: arrestato 18enne per spaccio, tenta di ingerire ovuli di cocaina

Negli scorsi giorni, all’esito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 18enne, cittadino albanese.

L’attività sviluppata dagli investigatori del Commissariato si è concentrata nella zona di Ponte San Magno, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza, da qualche giorno, di un giovane i cui movimenti potevano apparire compatibili con altrettanti incontri finalizzati alla cessione di sostanza stupefacente.

Appostatisi nell’area di interesse, i poliziotti hanno rapidamente ottenuto riscontro alle originarie segnalazioni, sorprendendo il ragazzo nell’atto di frugare tra la vegetazione, come se dovesse nascondere o recuperare qualcosa.

Accortosi della presenza della Polizia, il 18enne ha immediatamente cercato di ingoiare due involucri poi risultati contenere altrettante dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina; il suo tentativo è stato tuttavia vanificato dalla prontezza d’intervento degli Agenti.

Immediatamente dopo, gli investigatori sono andati a verificare cosa vi fosse tra le erbacce ed hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette al cui interno vi erano altre 12 dosi di cocaina.

A questo punto, il giovane è stato condotto in Commissariato, dove, redatti gli atti di rito, è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa di essere giudicato per direttissima.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.