Contro i DCA, l’iniziativa di Anci Giovani Umbria

Solidarietà e prevenzione al centro dell’evento promosso da Anci Giovani Umbria in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla

L’Umbria si conferma un territorio all’avanguardia nei servizi di cura dedicati ai DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare). Tuttavia, è sempre più necessario rafforzare il lavoro sulla prevenzione, poiché questa patologia coinvolge un numero crescente di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. È uno dei messaggi emersi durante il gala di solidarietà “In Armonia”, promosso da Anci Giovani Umbria in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che ha dedicato un evento regionale al tema dei DCA, fenomeno in forte crescita tra adolescenti e giovani adulti.

L’iniziativa, svoltasi domenica 15 marzo alle Logge del Mercato Coperto di Bevagna, è stata organizzata con il supporto della Fondazione Cotarella e con il patrocinio di Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Comune di Bevagna, associazione Mi fido di te, Amati Festival, Strada del Sagrantino e La Consolazione Etab.

Presenti numerosi giovani amministratori, psicologi e operatori sanitari, a testimonianza di un impegno condiviso e sempre più necessario. Hanno portato i saluti istituzionali: Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria, Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Federico Gori, presidente Anci Umbria, Annarita Falsacappa, sindaca di Bevagna.

I lavori sono stati coordinati da Giorgio Tenneroni, coordinatore della Consulta dei Giovani Amministratori di Anci Umbria, che ha introdotto e guidato la tavola rotonda “Ritrovare l’Armonia: corpo, mente e comunità”, un dialogo multidisciplinare che ha coinvolto professionisti della salute, rappresentanti del mondo scolastico, associazioni e membri della rete territoriale impegnata nella prevenzione e nella cura dei disturbi alimentari. Sono intervenuti: Laura Dalla Ragione, psichiatra e fondatrice della Rete DCA Usl Umbria 1, David Scatolla, Fondazione Cotarella, Silvia Ferri, psicologa e coordinatrice dell’associazione Mi fido di te.

Dal confronto è emersa con forza una consapevolezza: la fragilità non è mai una questione individuale, ma collettiva. Per questo è fondamentale costruire una rete tra istituzioni, servizi sanitari, scuole, famiglie e comunità locali, capace di accompagnare chi soffre e di lavorare con determinazione sulla prevenzione.

Durante la serata è stata effettuata una donazione a sostegno di attività educative e terapeutiche rivolte ai giovani