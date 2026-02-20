Finanziati acquisti per l’ampliamento delle sezioni, il rinnovo dell’area ragazzi e lo sviluppo dei servizi digitali della rete bibliotecaria

La biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano, partecipando al Bando del Ministero della cultura direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, è risultata assegnataria di un contributo economico destinato a supportare le biblioteche pubbliche e, di riflesso, l’editoria locale.

Il beneficio economico ottenuto sarà impiegato per l’acquisto di libri a beneficio dell’intera comunità con l’obiettivo di rafforzare il ruolo principale della biblioteca, ovvero quello della promozione della lettura e di educazione intellettuale e civica, nonché quello di coordinare e promuovere azioni insieme agli altri servizi educativi e sociali.

Il materiale bibliografico acquistato consentirà di offrire all’utenza una biblioteca ancora più ricca e rinnovata e permetterà l’avvio all’ampliamento delle sue sezioni. In particolare, verranno ampliate quella della saggistica con l’incremento della dotazione libraria riferita alla sottosezione “cinema”.

Importante sarà il rinnovo della sezione dedicata ai bambini 0-6, di cui la biblioteca è presidio Npl, che già nell’anno passato ha visto la riorganizzazione del suo spazio con l’acquisto di nuovi arredi e che, in questo caso, vedrà l’incremento e il rinnovo quasi completo del materiale librario costituito dagli albi illustrati. La sezione ragazzi destinata a un’utenza giovanile di età compresa tra i 6 e i 14 anni, caratterizzata da scaffali multiculturali vetrine bibliografiche con libri di letteratura classica e contemporanea ed opere di consultazione, verrà rinnovata interamente per ciò che concerne il materiale librario dedicato ai classici e ampliata ulteriormente la dotazione Manga e Graphic Novel; tutte le sezioni saranno oggetto di revisione e migliore collocazione.

Altro impiego del beneficio sarà destinato all’acquisto di ebook per contribuire ad ampliare la biblioteca digitale del sistema/rete Mlol Umbria, che permette agli utenti di prendere in prestito gratuitamente risorse elettroniche (ebook, audiolibri, riviste, giornali, ecc.), essendo la biblioteca aderente al Polo regionale Sbn –Um1, che consente all’utenza di accedere a svariati servizi, tra i quali tutti i digitali compresi i cataloghi on line (Opac).

