Continuità assistenziale ad Assisi: “nessuna soppressione del presidio”

Il Comune fa chiarezza sulla Guardia Medica di Santa Maria degli Angeli: “Nessun atto ufficiale di chiusura dall’USL Umbria 1”

Il Sindaco di Assisi Valter Stoppini a nome dell’Amministrazione comunale chiarisce il quadro alla luce delle comunicazioni ufficiali dell’USL Umbria 1: “Non risultano procedimenti di chiusura del presidio. Basta letture parziali o allarmistiche, la salute pubblica merita verità, i nostri cittadini e le nostre cittadine meritano rispetto”.

Il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, in relazione al dibattito pubblico sviluppatosi negli ultimi giorni circa una presunta soppressione del presidio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Santa Maria degli Angeli, ritiene necessario fornire la corretta rappresentazione dei fatti fondata esclusivamente su atti ufficiali e fonti istituzionali competenti. Alla data odierna, non risulta avviata alcuna procedura amministrativa né adottato alcun provvedimento formale volto alla cessazione del servizio presso la sede di Santa Maria degli Angeli. Tale circostanza è stata espressamente confermata dalla Direzione del Distretto assisano dell’USL Umbria 1, che ha escluso in modo inequivocabile l’esistenza di decisioni in tal senso. Il quadro normativo vigente, in particolare quello relativo al riordino dell’assistenza territoriale, si orienta verso un rafforzamento e una integrazione dei servizi, anche attraverso il modello organizzativo delle Case della Comunità, senza che ciò implichi, in via automatica o necessaria, la soppressione dei presidi esistenti. In tale contesto, eventuali documenti programmatori o atti interni richiamati nel dibattito politico non possono essere interpretati isolatamente né sovrapposti a provvedimenti amministrativi formali, unici strumenti idonei a produrre effetti giuridici diretti sull’organizzazione dei servizi sanitari.

“È necessario distinguere tra atti di programmazione e decisioni amministrative efficaci. Confondere questi piani significa alimentare una rappresentazione distorta della realtà, con il rischio di generare allarmismi ingiustificati nella comunità su un tema delicato come quello della tutela della salute”, dichiara il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, che aggiunge: “L’Amministrazione comunale non intende prestarsi a dinamiche polemiche costruite su interpretazioni parziali o forzate di documenti tecnici. Qualora dovessero emergere atti formali o decisioni che incidano sull’assetto dei servizi il Comune sarà il primo a intervenire in tutte le sedi opportune, a tutela dei diritti dei suoi cittadini e delle sue cittadine. Ma oggi tali presupposti non sussistono”.

Il servizio di continuità assistenziale rientra nei livelli essenziali di assistenza e, come tale, è oggetto di specifiche garanzie normative, la cui eventuale rimodulazione deve avvenire nel rispetto di procedure formali e verificabili. Il Comune di Assisi continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della programmazione sanitaria territoriale, impegnandosi a tutelare l’accessibilità e la qualità dei servizi per l’intera comunità.