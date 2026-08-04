Consiglio Provinciale: approvato all’unanimità la convenzione tra la Provincia di Perugia e comuni per la gestione dell’ufficio procedimenti disciplinari

E’ stata approvato all’unanimità la convenzione tra la Provincia di Perugia e comuni per la gestione in forma associata dell’ufficio procedimenti disciplinari. U.P.D.A Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari in forma associata avrà come capofila per la gestione unificata con i Comuni la Provincia di Perugia.

A presentare la convenzione in consiglio è stato il dirigente Danilo Montagano che ha spiegato come: “L’accordo è strutturato per assicurare elevati standard di efficienza e terzietà e si inserisce nel quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo n. 267/2000, dalla Legge n. 56/2014 e dal Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), rispondendo alla crescente complessità della materia disciplinare nel pubblico impiego. I comuni che hanno già aderito sono Città di Castello, San Giustino, Gualdo Tadino, Spello e Valtopina.

La gestione associata nasce: per assicurare lo svolgimento coordinato e omogeneo delle funzioni disciplinari in tutta l’area provinciale, creando un ufficio unico tra Provincia, Comuni e le Unioni aderenti; per valorizzare utilizzando professionalità altamente qualificate; per garantire un concreto contenimento della spesa rispetto alle gestioni autonome o alle esternalizzazioni verso soggetti extraprovinciali”.

L’U.P.D.A. sarà competente per i procedimenti relativi a violazioni che comportano sanzioni superiori al rimprovero verbale, sia per il personale non dirigente che per i dirigenti di ruolo a tempo determinato e indeterminato. Restano invece di competenza dei singoli enti aderenti i procedimenti per le infrazioni di minore gravità (rimprovero verbale), così come le competenze esclusive sui Segretari Comunali.

La gestione dell’ufficio associato è affidata a un organismo collegiale presieduto dal Segretario Generale della Provincia di Perugia e composto da dirigenti provinciali e dai segretari o funzionari degli enti di appartenenza dei dipendenti coinvolti. All’U.P.D.A è garantita piena e assoluta autonomia di gestione e decisionale.

“La Provincia di Perugia metterà a disposizione – ha concluso Montagano – non solo i componenti dell’organismo, ma anche un apposito ufficio di supporto (incardinato nel Servizio Gestione del Personale Anticorruzione e Trasparenza) che curerà l’istruttoria, i flussi documentali e il rispetto dei termini procedimentali, assicurando un raccordo costante con i referenti dei Comuni aderenti.

La convenzione ha validità annuale e prevede la possibilità di recesso anticipato con un preavviso di almeno tre mesi, garantendo in ogni caso la continuità e il trasferimento sicuro degli atti pendenti in caso di cessazione del rapporto associativo.

Con questo accordo, la Provincia di Perugia si conferma punto di riferimento istituzionale e motore di qualificazione dei servizi amministrativi locali, offrendo agli enti del territorio un supporto concreto, trasparente e di altissimo profilo giuridico nella gestione del personale”.