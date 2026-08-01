Consigliere Carini: nota di adesione a Casa Riformista

Il consigliere comunale di Perugia, Cesare Carini, esponente dei Socialisti per Perugia, a seguito di un positivo incontro avuto con il leader Matteo Renzi, alla presenza dell’On.le Davide Faraone, aderisce al progetto di Casa Riformista.

“In particolare, condivido pienamente la necessità di rafforzare l’alleanza alternativa all’attuale Governo Meloni. Una alleanza che deve partire dai valori del riformismo democratico, liberale, socialista e da una visione pragmatica della politica, capace di rilanciare davvero il sistema paese, liberandolo dagli estremismi e dalla sterile propaganda.

Serve ora, anche a Perugia e in Umbria, una Casa Riformista e, pertanto, anche a nome dei Socialisti per Perugia, che mi onoro di rappresentare in Consiglio comunale nell’ambito del Gruppo Pensa Perugia, sono a disposizione di questo progetto”.

Cesare Carini

“Accogliamo con grande gioia l’adesione di Cesare Carini a Casa Riformista. La sua scelta conferma che cresce, giorno dopo giorno, a Perugia, come in tutto il Paese, la consapevolezza della necessità di costruire uno spazio politico capace di unire le culture riformiste, liberali, socialiste, popolari ed europeiste che vogliono offrire al Paese un’alternativa credibile alla destra di Giorgia Meloni e ai populismi.

Le parole di Cesare Carini colgono perfettamente il senso del nostro progetto: costruire una casa aperta, fondata sul pragmatismo, sulla competenza e sulla capacità di affrontare i problemi concreti dei cittadini, lontano dagli estremismi e dalla propaganda. Anche in Umbria c’è bisogno di rafforzare questa area politica e di dare voce a quanti credono che il riformismo sia la strada per rilanciare l’Italia. A Cesare va il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro: insieme continueremo a far crescere Casa Riformista, coinvolgendo energie, amministratori e cittadini che condividono questa sfida.». Ha dichiarato l’On.le Davide Faraone.