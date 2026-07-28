Confindustria Umbria, Laura Caparvi confermata Presidente della Sezione Industria dell’Energia

Rinnovati gli organi direttivi per il biennio 2026-2028. Fabiana Bruschi confermata Vicepresidente

Laura Caparvi, di Eco Trade, è stata confermata Presidente della Sezione Industria dell’Energia di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. Alla Vicepresidenza è stata confermata Fabiana Bruschi, di Enel.

L’Assemblea della Sezione, che si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo.

Nel corso dell’incontro è stata ripercorsa l’attività svolta nel precedente biennio, che si è concentrata in particolare sulla disciplina regionale delle aree idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tema strategico per le aziende del settore e, più in generale, per l’intero sistema produttivo umbro.

La Sezione ha seguito le diverse fasi del confronto con la Regione Umbria, raccogliendo osservazioni e indicazioni dalle imprese associate ed elaborando documenti, contributi e proposte tecniche. L’obiettivo è stato quello di concorrere alla definizione di una disciplina capace di contemperare la tutela del territorio, la competitività del sistema produttivo e il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.

“Nel biennio appena concluso – ha dichiarato Laura Caparvi – abbiamo lavorato per contribuire alla definizione del posizionamento di Confindustria Umbria sui principali temi energetici, mantenendo un confronto costante con la Regione e portando all’attenzione delle istituzioni le esigenze e le proposte delle imprese. Per il prossimo mandato ci attende un impegno ancora maggiore, perché gli obiettivi della transizione energetica ci chiamano a svolgere un ruolo importante. L’Umbria registra ancora un ritardo rispetto ai traguardi fissati per il 2030 e faremo tutto il possibile, attraverso il dialogo con le istituzioni e il contributo tecnico delle aziende, per favorire il riallineamento della regione ai target nazionali ed europei”.

Le imprese del settore, è stato evidenziato durante l’Assemblea, hanno bisogno di regole chiare e stabili, tempi autorizzativi prevedibili e condizioni che favoriscano gli investimenti, evitando contenziosi e incertezze normative.

Nel corso del biennio, la Sezione ha inoltre promosso occasioni di confronto con esperti e rappresentanti istituzionali favorendo un dialogo aperto sui principali temi legati alle politiche energetiche, agli scenari economici e all’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo.

“Continueremo a offrire il nostro contributo con responsabilità, competenza e senso delle istituzioni – ha concluso Laura Caparvi – nella convinzione che solo attraverso un confronto costruttivo tra imprese e istituzioni sia possibile accompagnare efficacemente la transizione energetica e cogliere le opportunità che essa può offrire al nostro territorio”.

Completano il Consiglio Direttivo della Sezione Industria dell’Energia: Paolo Allegretti, Comunità Energetiche; Milco Borio, Ecosuntek; Andrea Catarinucci, Umbra Acque; Antonio Ciccarelli, Umbria Energy; Alberto Forini, Forini; Alessandro Gentile, Edison; Marco Paulucci, ASM Terni e Leonardo Pozzoli, Free Luce&Gas. Andrea Principe, di E2, è il rappresentante della Piccola Industria.