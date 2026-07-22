Confindustria Umbria, Andrea Sfascia nuovo presidente del Turismo

Andrea Sfascia, Presidente di Borgobrufa, è stato eletto Presidente della Sezione Industria del Turismo di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. Alla Vicepresidenza è stata eletta Sabrina Ceprini, Owner & Ceo di Altarocca Wine Resort.

L’Assemblea della Sezione, che si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo.

Sfascia succede a Ilaria Baccarelli, che ha guidato la Sezione nel precedente mandato. Nel corso dell’Assemblea sono state ripercorse le principali attività realizzate negli ultimi anni, caratterizzati da un costante confronto con la Regione Umbria sulle politiche per il turismo e sugli strumenti a sostegno delle imprese del settore. Tra le iniziative più significative figurano la partecipazione ai tavoli regionali dedicati alla promozione dell’Umbria, le proposte per favorire l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, l’analisi delle performance ESG delle strutture ricettive associate e le attività di formazione e aggiornamento manageriale sui principali temi strategici per lo sviluppo del comparto.

Il neo Presidente Sfascia ha rivolto un ringraziamento alla Presidente uscente Ilaria Baccarelli per l’impegno profuso nel corso del suo mandato e per il lavoro svolto in questi anni, che rappresenta una base solida su cui continuare a costruire.

“Il turismo umbro – afferma Andrea Sfascia – sta registrando risultati positivi e il nostro obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la capacità del settore di valorizzare il territorio. L’Umbria possiede un patrimonio straordinario fatto di campagne, borghi, paesaggi e qualità diffusa. Dopo il Covid è cresciuta fortemente la domanda di esperienze all’aria aperta e a contatto con la natura: una tendenza che la nostra regione può cogliere pienamente, trasformando le sue caratteristiche distintive in nuove opportunità di sviluppo per l’intero comparto turistico. Le sfide che ci attendono, dalla sostenibilità all’innovazione, dalla qualificazione dell’offerta all’attrazione di nuovi flussi turistici, richiedono una visione comune e un forte spirito di squadra. La nostra Sezione continuerà a lavorare per valorizzare il contributo delle imprese del settore, promuovendo un confronto costante, la condivisione di progettualità e il dialogo con le istituzioni”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione, che sarà formato da Presidente, Vicepresidente e dai Consiglieri: Paolo Aramini, Hotel delle Rose; Ilaria Baccarelli, Roccafiore Wine Resort & Spa; Gabriele Bigini, Borgo Bastia Creti; Maria Carmela Colaiacovo, Park Hotel Ai Cappuccini; Maria Cristina De Angelis, Hotel Priori Secret Garden; Zenaide Giulia Giunta Tremi, Le Torri di Bagnara; Lara Pagliochini, Palazzo Brunamonti Boutique Hotel; Basak Pekdiker, Antognolla; Lucia Pericolini, Castello di Solfagnano; Gloria Margaret Pierini, Hotel San Marco; Giancarlo Rizzi, Borgo dei Conti Resort; Lorenzo Rughi, Hub Hotel; Leonardo Troiani, Hotel Valentino; Fabio Tulli, Albornoz Palace Hotel. Il rappresentante della Piccola Industria sarà Dante Palazzetti, Sangallo Palace Hotel / Park Hotel.