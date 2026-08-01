Confcooperative Umbria: buon lavoro al nuovo Consiglio e alla nuova Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria

Di Somma: “Transizione con Valenti in condivisione e continuità”

Confcooperative Umbria rivolge i migliori auspici al nuovo Consiglio e alla nuova Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria, chiamati a guidare l’ente camerale in una fase cruciale per il consolidamento e lo sviluppo del sistema economico regionale.

Anche in occasione del rinnovo degli organi camerali, il movimento cooperativo umbro ha confermato la propria capacità di fare sintesi e di presentarsi con una visione unitaria. Attraverso un percorso condiviso tra Confcooperative Umbria e Legacoop Umbria sono state individuate candidature comuni sia per il seggio della cooperazione sia per quello dei servizi alla persona, consentendo al mondo cooperativo di esprimere complessivamente due rappresentanti in Consiglio camerale, a testimonianza del peso economico e sociale che il settore riveste in Umbria.

Particolare apprezzamento viene espresso per la scelta del Consiglio camerale di procedere all’unanimità nella composizione della Giunta, privilegiando una logica di collaborazione istituzionale e di condivisione delle responsabilità, a sostegno dell’azione del presidente Giorgio Mencaroni.

Confcooperative Umbria esprime inoltre soddisfazione per la nomina di Danilo Valenti nella Giunta camerale. La sua candidatura è stata individuata congiuntamente da Confcooperative Umbria e Legacoop Umbria quale espressione unitaria dell’intero movimento cooperativo regionale, nel segno della continuità del percorso di collaborazione costruito negli ultimi anni. Valenti raccoglie il testimone del presidente di Confcooperative Umbria, Carlo Di Somma, che nel precedente mandato ha rappresentato con impegno, autorevolezza e spirito unitario l’intero sistema cooperativo all’interno della Giunta della Camera di Commercio.

“Sono stati anni particolarmente complessi i primi della nova Camera d Commercio dell’Umbria – dichiara Carlo Di Somma – segnati dall’emergenza pandemica e successivamente dalle difficoltà economiche, energetiche e inflazionistiche che hanno investito il sistema produttivo. In questo contesto la Camera di Commercio ha saputo svolgere un ruolo di riferimento per le imprese umbre, favorendo il dialogo tra le rappresentanze economiche e sostenendo percorsi di crescita, innovazione e competitività”.

“La cooperazione – prosegue Di Somma – ha dimostrato di essere un presidio essenziale di coesione economica e sociale, soprattutto attraverso il sistema dei servizi alla persona che, durante e dopo il Covid, ha garantito continuità nell’assistenza ai cittadini più fragili. L’espressione di due rappresentanti del mondo cooperativo nel Consiglio camerale, uno per la cooperazione e uno per i servizi alla persona, rappresenta un riconoscimento significativo del ruolo che le nostre imprese svolgono quotidianamente a favore dello sviluppo dell’Umbria”.