Concorso “Immagina TodiFiorita” 2026: svelati i vincitori della sesta edizione dedicata all’arte e alla biodiversità

TODI – Si è riunita oggi, 5 giugno 2026, presso la sede de La Consolazione E.T.A.B. (Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza) in Piazza Umberto I, la commissione giudicatrice della sesta edizione del Concorso Grafico-Pittorico “Immagina TodiFiorita”. Il concorso, strettamente collegato alla XVII edizione di Todi Fiorita (svoltasi con grande successo il 15, 16 e 17 maggio scorsi), ha visto quest’anno la partecipazione di ben 23 elaborati artistici.

I partecipanti si sono misurati con un tema di profonda sensibilità ambientale e spirituale: “IL CANTO DELLE CREATURE: LA BIODIVERSITÀ COME LODE”, un motivo ispirato al celebre Cantico delle Creature per celebrare la bellezza e la sacralità di ogni elemento naturale. In linea con le finalità statutarie di ETAB, volte alla promozione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della comunità cittadina, il concorso ha offerto una straordinaria vetrina di creatività.

La giuria, nominata con determina n. 140 del 03.06.2026 e composta dagli esperti esterni e artisti Antonella Padovani e Lidia Nizzo, insieme a Gianni Bagli (in rappresentanza del CdA ETAB / Verde Todi, su delega del Presidente), ha esaminato attentamente le opere pervenute in forma rigorosamente anonima, realizzate su qualsiasi supporto e a tecnica libera entro il formato massimo richiesto di 45 x 45 cm. I lavori della giuria si sono svolti alla presenza del Presidente di ETAB, Leonardo Mallozzi.

Al termine di un’attenta fase di selezione e scrematura delle opere ritenute più meritevoli, la Commissione ha stilato la graduatoria ufficiale e ha proceduto all’apertura dei plichi per associare i nomi ai codici identificativi.

Di seguito i vincitori della sezione grafico-pittorica:

1° Classificato: Sara Bellahmar (Elaborato n. 21)

2° Classificato: Edoardo Farinelli (Elaborato n. 22)

3° Classificato: Lorenzo Lenticchia (Elaborato n. 20)

La giuria ha inoltre deciso di attribuire due menzioni speciali per la qualità e il valore artistico dimostrati:

Menzione speciale: Olga Shurshina (Elaborato n. 16)

Menzione speciale: Rita Baldini (Elaborato n. 18)

Ai primi tre classificati verranno assegnati premi consistenti in prodotti editoriali come previsto dal regolamento ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

L’Ente esprime il più vivo ringraziamento a tutti gli artisti e ai cittadini che hanno partecipato con entusiasmo a questa edizione, arricchendo il legame tra arte, natura e comunità che da sempre caratterizza la manifestazione di Todi Fiorita.

I risultati ufficiali e le indicazioni dettagliate sulla cerimonia di premiazione verranno comunicati ai diretti interessati a mezzo posta elettronica. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.etabtodi.it.