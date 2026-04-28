Concorso fotografico dedicato a San Francesco: come partecipare

Premiazione ed esposizione durante “Chiugiana ti aspetta”

Al via il concorso fotografico nazionale: “…laudato si mi Signore… con tutte le tue creature: …SOLE, LUNA, STELLE, ARIA, ACQUA, FUOCO, TERRA”, nel ricordo del 800° anniversario della morte di San Francesco. Il concorso, gratuito e aperto a tutti i maggiorenni, è destinato sia a professionisti della foto che a dilettanti. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 7 foto in formato digitale, in formato JPG lato lungo 250 dpi e 300 dpi.

Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo umbriaproattiva@libero.it entro le ore 24,00 del 10 giugno 2026. Le prime 5 opere selezionate saranno premiate il 6 luglio 2026 mentre le opere saranno esposte durante la manifestazione “CHIUGIANA TI ASPETTA…” a Corciano.

Martina Braganti