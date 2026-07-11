Concerti alla Rocca Maggiore di Assisi, parcheggi dedicati con servizio navetta

Aree di sosta a Santa Maria degli Angeli con bus fino a piazza Matteotti

Per agevolare il grande afflusso di persone previsto per i concerti alla Rocca Maggiore in programma fra il 16 luglio e il 5 agosto 2026, il Comune di Assisi ha organizzato aree di sosta dedicate a Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick, con un servizio navetta che porterà fino a piazza Matteotti, nelle vicinanze del luogo degli eventi e viceversa. Tali parcheggi saranno aperti dal pomeriggio e fino tarda notte, nei giorni degli spettacoli, con tariffa giornaliera unica al costo di 7 euro.

Nel dettaglio, in concomitanza con le iniziative di Assisi Summer Festival, il servizio navetta sarà attivo come segue: 16 e 17 luglio dalle ore 17.30 alle ore 03.00; 18 luglio dalle ore 17.30 alle ore 00.30.

Per gli eventi di Riverock Festival, gli orari saranno i seguenti: 22 luglio dalle ore 18.00 alle 01.00; 23 luglio dalle ore 18.00 alle 02.00; 24 luglio dalle ore 18.00 alle 03.00; 25 luglio dalle ore 15.00 alle 03.00; 26 luglio dalle ore 15.00 alle 01.00.

Per i concerti di Suoni Controvento in programma il 31 luglio, il 1° agosto, il 4 e il 5 agosto, le navette saranno attive sempre dalle ore 18.00 alle ore 01.00.