“Concerti al tramonto” alla Torre degli Sciri di Perugia



La rassegna musicale a cura di Cantina Goretti e Galleria #Spazio,

dopo il dj set di Ami Suami, prosegue con il duo acustico Fingertips, MonAmour, Sax Man, dj FrankieC, dj Faust-T e Michele Tremamunno

Ami Suami con il suo djset ha aperto venerdì 3 luglio “Concerti al tramonto”, rassegna organizzata da Cantina Goretti e Galleria #Spazio nella suggestiva cornice della Torre degli Sciri, che unisce vino, musica, storia e arte contemporanea in un’esperienza da vivere immersi nel panorama mozzafiato che si apre su tutta la città.

sospesa sopra la città, anche quest’anno si ripropone in occasione della.

Il percorso, realizzato durante la 53esima edizione di Umbria Jazz, si articola in dieci appuntamenti suddivisi in due format: Calici al tramonto (dalle 18.30 alle 20.30) e Calici by night (dalle 21.30 alle 23.30), ai quali si aggiungono due serate speciali dedicate alla cena con sushi umbro, in programma sabato 4 e sabato 11 luglio. Nel rooftop, tra le luci del tramonto e un panorama che abbraccia tutta Perugia, il pubblico potrà vivere un’esperienza fatta di musica dal vivo, calici firmati Cantina Goretti e installazioni di arte contemporanea curate da Spazio Gallery.

La sezione live prosegue con il duo acustico Fingertips (4 luglio), MonAmour (5 luglio), Sax Man (9 luglio), dj FrankieC (10 luglio), dj Faust-T (11 luglio) e Michele Tremamunno (12 luglio).

Posti limitati, informazioni e prenotazioni : www.vinigoretti.com/esperienze/

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Energy Light, Engel & Völkers Perugia, Enoidee, La Collina Banqueting, Subasio Petroli, F.lli Ciotti & C, Cosucci Stefano-consulente welfare aziendale, Molini Fagioli, Fattore Umbro, Baldassari e Fattoria Creativa – agenzia di comunicazione e marketing.

Sito ufficiale www.vinigoretti.com