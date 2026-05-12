Con la Vespa in giro per l’Umbria: 600 chilometri di pura passione e solidarietà

Successo per l’evento promosso dal Vespa Club Perugia, il ‘Giro dell’Umbria’, che l’8-9 maggio ha percorso l’intera perimetrale della regione, promuovendo il territorio e alcune realtà sociali. Suggestivo arrivo e risveglio a Castelluccio di Norcia

Due giorni lungo la perimetrale della regione per promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche e con l’obiettivo di inviare messaggi di solidarietà sociale. Il Vespa Club Perugia ha fatto centro con il ‘Giro dell’Umbria’ che si è tenuto l’8 e 9 maggio.

Il percorso si è articolato in circa 600 chilometri lungo la perimetrale dell’Umbria, con il suggestivo pernottamento a Castelluccio di Norcia.

CONCESSIONE DEL NOME – L’ASD GS Umbria e Bici, titolare del marchio registrato “Giro dell’Umbria” e organizzatrice dell’omonima prestigiosa manifestazione ciclistica giunta quest’anno alla sua terza edizione, ha sostenuto con orgoglio la collaborazione con il Vespa Club Perugia. In via straordinaria e per l’edizione corrente, l’ASD GS Umbria e Bici ha concesso l’utilizzo del nome “Giro dell’Umbria” al Vespa Club Perugia per l’organizzazione dell’evento motoristico. Una scelta dettata dalla profonda condivisione dei valori che animano il progetto del Club: non solo la promozione delle bellezze paesaggistiche del “Cuore Verde d’Italia”, ma anche un forte impegno verso l’inclusione sociale.

SOLIDARIETA’ SOCIALE – Il Giro dell’Umbria è partito dal Centro Socio Riabilitativo Educativo “Il Bucaneve” e il 9 maggio ha fatto visita all’ente di assistenza di servizi alla persona (anziani) ‘Armando Baldassini’ di Gualdo Tadino. Due momenti voluti per mostrare vicinanza a persone che vivono delle fragilità. L’iniziativa nasce in collaborazione con la cooperativa sociale Asad, che gestisce entrambe le strutture. Una tappa del giro ha visto protagoniste anche la Presidente Elena Capuccella e la Vice Donatella Binaglia, dall’associazione Sovrapensiero, perché l’altro messaggio inviato è che la Vespa non conosce discriminazioni di genere.

SOSTEGNO ISTITUZIONALE – Il ‘Giro dell’Umbria’ ha trovato la calorosa accoglienza dell’Assessore allo sport e al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni, che ha concesso il patrocinio dell’ente. Coinvolta anche Anci Umbria, con una tappa del giro che è stata dedicata al comune di Otricoli. Ha confermato la sua vicinanza al Vespa Club Perugia anche Aci Perugia, con l’obiettivo di continuare a diffondere il tema della guida sicura.

PARTNER – Il Giro dell’Umbria ha trovato il sostegno delle aziende Saet Umbria, Autonoleggi Bevilacqua e Umbria Vespa, preziose nella fase di organizzazione e realizzazione dell’evento.

IL PERCORSO – I vespisti capitanati dal Presidente Andrea Sonaglia sono partiti dalla frazione di Pila l’8 maggio con la prima sosta (pranzo) a Narni, passando per Marsciano, Monte Castello Vibio, Orvieto e Amelia. Nel primo pomeriggio si è tenuto l’incontro ad Otricoli con l’amministrazione comunale e poi attraversando Terni e il consueto tracciato che porta a Norcia, la tappa verso Castelluccio, con il suggestivo arrivo all’imbrunire (pernottamento presso Villa Tardioli). Il 9 maggio la comitiva è ripartita alla volta di Pietralunga (pranzo), passando per Colfiorito, Annifo, Nocera Umbra, Gualdo Tadino (sosta al Baldassini) e Gubbio. Nel pomeriggio il rientro per il lago Trasimeno per un totale di circa 600 chilometri in due giorni.

IL BILANCIO – “E’ stata una bellissima esperienza – dichiara il Presidente del Vespa Club Perugia, Andrea Sonaglia – vissuta in un contesto paesaggistico unico, grazie alle bellezze che ci mette a disposizione la nostra Umbria. Abbiamo vissuto anche dei momenti toccanti con la visita al Bucaneve e al Baldassini, come è stato piacevole l’incontro con il Sindaco di Otricoli. Con queste iniziative contiamo di portare un contributo di socialità e solidarietà nel nome della Vespa, un mezzo che è nel cuore di tante persone: appassionati e non. Crediamo che il vespismo, visto sul piano associativo, debba sempre più indirizzarsi verso queste forme di eventi. Peccato che il movimento nazionale sia ancora troppo legato all’organizzazione di raduni onerosi per costi di iscrizione e tempo dedicato a pranzi e cerimonie”.

I VESPISTI PRESENTI AL GIRO – Andrea Sonaglia, Maria Cristina Tortoioli, Gianluca Cutini, Matteo Tortotioli, Luca e Giacomo Tortoioli, Stefano Moricciani, Gabriele Ventanni, Davide Ruggero, Luca Checcaglini, Silvio Amenduni, Silvano Ricci, Fabio Ferraguzzi, Giuseppe e Roberta Fuccelli.