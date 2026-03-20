“Comuni in Europa 2.0”, la Provincia di Terni aderisce al progetto

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Presidente Bandecchi designa come rappresentante il Capo di gabinetto Federighi

   

La Provincia di Terni ha aderito al progetto “Comuni in Europa 2.0”, finalizzato ad aiutare i Comuni nell’accesso e nella gestione delle risorse provenienti dall’Unione europea. La scelta di sostenere l’iniziativa è frutto anche del ruolo di punto di riferimento della Provincia nei confronti dei Comuni, confermato dall’orientamento del Presidente Stefano Bandecchi e dal rilancio, da parte sua, del ruolo dell’Assemblea dei Sindaci.

A tale proposito, sempre il Presidente ha designato il Capo di gabinetto  Raffaello Federighi quale rappresentante effettivo del progetto e membro della Cabina di Regia, quale organismo di indirizzo strategico del percorso di istituzione dell’Osservatorio Umbro sulle Politiche Europee.

“Comuni in Europea 2.0” è promosso da Anci Umbria e Cal Umbria (Consiglio delle Autonomie Locali), con il contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, i quali hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. Il progetto, al quale aderisce la Provincia di Terni, consolida e rende stabile un percorso già avviato con la precedente edizione, che ha coinvolto 169 tra amministratori, dirigenti e funzionari di 48 enti locali.

Il progetto punta a trasformare l’esperienza “Comuni in Europa” in un sistema operativo strutturato e scalabile, capace di accompagnare continuativamente gli enti locali umbri nell’accesso e nella gestione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, attraverso azioni orientate al rafforzamento della capacità amministrativa locale e alla valorizzazione delle risorse disponibili, nella prospettiva della programmazione 2028–2034.

L’obiettivo, condiviso dall’amministrazione provinciale, è rendere stabile, accessibile e continuativo un sistema di supporto ai Comuni umbri per intercettare opportunità europee, nazionali e regionali e trasformarle in progettualità coerenti, realistiche e sostenibili.

         