“Comuni in Europa 2.0”, la Provincia di Terni aderisce al progetto

Presidente Bandecchi designa come rappresentante il Capo di gabinetto Federighi

La Provincia di Terni ha aderito al progetto “Comuni in Europa 2.0”, finalizzato ad aiutare i Comuni nell’accesso e nella gestione delle risorse provenienti dall’Unione europea. La scelta di sostenere l’iniziativa è frutto anche del ruolo di punto di riferimento della Provincia nei confronti dei Comuni, confermato dall’orientamento del Presidente Stefano Bandecchi e dal rilancio, da parte sua, del ruolo dell’Assemblea dei Sindaci.



A tale proposito, sempre il Presidente ha designato il Capo di gabinetto Raffaello Federighi quale rappresentante effettivo del progetto e membro della Cabina di Regia, quale organismo di indirizzo strategico del percorso di istituzione dell’Osservatorio Umbro sulle Politiche Europee.



“Comuni in Europea 2.0” è promosso da Anci Umbria e Cal Umbria (Consiglio delle Autonomie Locali), con il contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, i quali hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. Il progetto, al quale aderisce la Provincia di Terni, consolida e rende stabile un percorso già avviato con la precedente edizione, che ha coinvolto 169 tra amministratori, dirigenti e funzionari di 48 enti locali.



Il progetto punta a trasformare l’esperienza “Comuni in Europa” in un sistema operativo strutturato e scalabile, capace di accompagnare continuativamente gli enti locali umbri nell’accesso e nella gestione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, attraverso azioni orientate al rafforzamento della capacità amministrativa locale e alla valorizzazione delle risorse disponibili, nella prospettiva della programmazione 2028–2034.



L’obiettivo, condiviso dall’amministrazione provinciale, è rendere stabile, accessibile e continuativo un sistema di supporto ai Comuni umbri per intercettare opportunità europee, nazionali e regionali e trasformarle in progettualità coerenti, realistiche e sostenibili.