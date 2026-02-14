Comune Marsciano, Zona sociale n. 4, Avviso attivazione percorsi di autonomia per persone con disabilità

L’avviso prevede l’attivazione di 12 progetti con la sperimentazione di percorsi di autonomia in co-housing presso una struttura presente a Marsciano in piazza Mazzini

Il Comune di Marsciano, in qualità di Ente capofila della Zona sociale n. 4 dell’Umbria, della quale fanno parte i comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi, ha pubblicato un avviso finalizzato all’individuazione di persone interessate a partecipare alla sperimentazione della linea di attività “percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziata da una misura del PNRR.

L’obiettivo di fondo è quello di promuovere l’autonomia dei soggetti coinvolti attraverso la rimozione delle barriere nell’accesso all’abitazione e al mondo del lavoro.

In particolare, il progetto, per ciascun beneficiario, prevede tre linee di intervento:

Definizione e attivazione del progetto individualizzato, con gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire. Abitazione, personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in grado di accogliere le persone con disabilità che vogliono sperimentare un percorso di autonomia abitativa in co-housing e che sarà attivato presso una struttura in piazza Mazzini a Marsciano. L’accesso al mercato del lavoro con lo sviluppo delle competenze digitali per i soggetti coinvolti nel progetto e l’attivazione di tirocini e/o attività lavorative anche a distanza.

Questo progetto, e in particolare l’elemento innovativo del co-housing, è stato oggetto anche di un incontro promosso dal Comune di Marsciano, in collaborazione con tutti i Comuni della Zona sociale n. 4, con i servizi socio-sanitari, gli amministratori, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore presenti nel territorio. L’obiettivo è quello di consolidare una rete capace sia di intercettare i bisogni, indirizzando le persone all’attivazione dei percorsi, sia di farsi promotrice di progettualità legate alla formazione e alla socialità a supporto delle linee di intervento previste dall’avviso. I fondi messi a disposizione dal PNRR sono, infatti, una occasione importante per migliorare concretamente la qualità di vita di persone con disabilità.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 13 febbraio 2026 a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Largo Garibaldi 1 – 06055 Marsciano o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it. L’Ufficio di Piano della Zona sociale provvederà all’istruttoria delle domande pervenute formulando una graduatoria fino al raggiungimento di n. 12 beneficiari.

Il testo dell’avviso, con tutte le informazioni utili, e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/avviso-pubblico-per-lindividuazione-di-persone-interessate-a-partecipare-alla-sperimentazione-della-linea-di-attivita-percorsi-di-autonomia-per-persone-con-disabilita-cup-j64h22000480007.

Per chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti:

f.principi@comune.marsciano.pg.it–0758747238 – s.giglioni@comune.marsciano.pg.it – 0758747299.