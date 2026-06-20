Comune Marsciano: nuovo presidente per la Fondazione Comunità Marscianese

all’Amministrazione comunale gli auguri di buon lavoro a Giuliano Lombrici nuovo presidente della Fondazione Comunità Marscianese

Giuliano Lombrici succede a Giovanni Marcacci che continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione

Martedì 16 giugno il Consiglio di amministrazione della Fondazione Comunità Marscianese ha eletto, all’unanimità, Giuliano Lombrici nuovo presidente dell’ente. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni presentate da Giovanni Marcacci, che ha guidato la Fondazione per molti anni e che continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione i cui membri sono, insieme al nuovo e all’ex presidente, Annamaria Artegiani, Luciano Farnesi, Graziella Marchini, Francesca Santantoni e Sonia Umbrico.

Attiva dal 2006, la Fondazione rappresenta una realtà di grande valore per il territorio, impegnata nello sviluppo di progettualità e servizi dedicati alla terza età, con un ruolo crescente nel sostegno alla comunità e nella promozione di iniziative sociali in collaborazione con le istituzioni e con altre realtà del Terzo Settore.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Michele Moretti – rivolgo a Giuliano Lombrici, e a tutto il Consiglio di amministrazione, i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà proseguire e rafforzare il percorso di crescita della Fondazione, una risorsa preziosa per la nostra comunità. Desidero allo stesso tempo ringraziare Giovanni Marcacci per l’impegno profuso in tanti anni nel potenziare la capacità operativa dell’ente. Le sue competenze e la sua profonda conoscenza della realtà sociale locale continueranno a rappresentare un supporto fondamentale per l’azione futura della Fondazione”.