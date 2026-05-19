Colpo nel reparto profumeria: denunciato un uomo pregiudicato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Città di Castello ha individuato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di un furto commesso all’interno di un supermercato del territorio.

L’attività di indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata dal responsabile dell’esercizio commerciale, presso il quale era stata segnalata la sottrazione di merce da parte di un soggetto poi allontanatosi prima dell’arrivo degli operatori.

Gli accertamenti svolti dal personale del Commissariato, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli approfondimenti investigativi conseguenti, hanno consentito di individuare un uomo, classe 1986, cittadino marocchino, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Determinante ai fini dell’identificazione si è rivelato il riconoscimento effettuato da una dipendente dell’esercizio commerciale mediante individuazione fotografica, che ha consentito di confermare gli elementi raccolti nel corso delle indagini.

Alla luce degli accertamenti svolti, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.

L’attività si inserisce nel quadro dei costanti servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori svolti dalla Polizia di Stato, anche attraverso una stretta collaborazione con gli esercizi commerciali e l’utilizzo degli strumenti investigativi finalizzati alla rapida individuazione dei responsabili di condotte illecite ai danni delle attività del territorio.

Perugia, 19 maggio 2026