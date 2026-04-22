Collestrada, domenica dedicata alla bellezza: consulenze gratuite

Consulenze d’immagine e lezioni di cura della pelle gratuite

Una giornata dedicata al benessere, alla cura di sé e alla scoperta di nuove ispirazioni per valorizzare la propria bellezza. È quanto propone il Centro commerciale Collestrada per domenica 26 aprile. Un appuntamento speciale, pensato per offrire ai visitatori l’occasione di scoprire come valorizzare la propria bellezza naturale grazie alla presenza di professionisti del settore. Nel corso della giornata sarà possibile intraprendere un vero e proprio percorso personalizzato, tra consulenze d’immagine, lezioni pratiche di skincare e dimostrazioni di trattamenti innovativi.

L’armocromista Lucia Ferracci sarà a disposizione per sessioni individuali di Facial Shape, durante le quali i partecipanti potranno ricevere consigli mirati sulla forma del viso, sullo styling più adatto, sul taglio di capelli ideale e sui colori capaci di esaltare i propri tratti. Le consulenze si svolgeranno sia la mattina, dalle 10 alle 13, sia nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,30, con appuntamenti della durata di 30 minuti.

L’esperta di estetica rigenerativa Valentina Coscione di Skin Lovers guiderà la Beauty Class dedicata alla cura della pelle, vere e proprie sessioni pratiche pensate per imparare a costruire una routine efficace e consapevole. Le lezioni si terranno nell’arco della giornata con appuntamenti alle 10, alle 12, alle 15,30 e alle 18,30 che avranno una durata di un’ora ciascuno, per gruppi ristretti di massimo sei persone.

La giornata offrirà inoltre la possibilità di assistere alla dimostrazione dello Spider Lift, un trattamento viso anti-age di estetica avanzata che utilizza fili di collagene marino per ottenere un effetto liftante e rassodante senza ricorrere ad aghi o bisturi. Le dimostrazioni sono previste dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18.

Tutte le attività sono gratuite, ma i posti disponibili sono limitati e la partecipazione è riservata agli iscritti alla Community Collestrada. Chi non è ancora iscritto può farlo facilmente attraverso il sito del Centro. Per prenotare la propria consulenza di Facial Shape o partecipare alle Beauty Class Skin Care è possibile contattare gli uffici di direzione al numero 075 8420434, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18.