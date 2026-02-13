“Clorofilla”: la natura di Dave Tavanti attraverso la fotografia infrarossa, in mostra a Perugia negli spazi dell’Agenzia Generali Assicurazioni

Si è tenuto ieri il Vernissage della mostra “Clorofilla” dell’artista fotografo Dave Tavanti, presso l’Agenzia Generale di Perugia Settevalli, promosso da Art Evolution. Art Evolution è un progetto ideato da Andrea Peruzzi e Barbara Baiocchi, titolari dell’Agenzia Assicurazioni Generali di Perugia Settevalli, mosso dal desiderio di promuovere e condividere il patrimonio culturale e artistico, come capitale intellettuale, avvicinando sempre di più la gente all’arte con la certezza che una progettualità dinamica di eventi ed esposizioni può consolidare il rapporto sia con il territorio che con i propri clienti. In questo modo si contribuisce anche a sostenere e promuovere artisti contemporanei emergenti e talentuosi, capaci di intercettare ed anticipare tendenze future, come Dave Tavanti.

La mostra Clorofilla dell’artista umbro, esplora l’infrarosso per svelare immagini altrimenti nascoste all’occhio umano, attraverso un attento studio del trattamento del colore. Non si tratta di una semplice riproduzione della realtà, ma di un’interpretazione artistica che invita lo spettatore in un mondo contemplativo, dove luce e colore assumono nuovi significati. La passione di Dave Tavanti per la fotografia infrarossa ha radici profonde, e negli anni si è evoluta in una ricerca artistica costante e raffinata, culminando in questo progetto fotografico, denominato Clorofilla, dove la fotografia fa da ponte tra il visibile e l’invisibile.

Per l’occasione l’esposizione dell’artista sarà fruibile in un luogo non convenzionale come gli uffici dell’agenzia, donando così agli spazi un tocco originale e suggestivo, così che l’arte contemporanea apra nuovi orizzonti nel mondo del lavoro, influendo positivamente anche sui propri collaboratori e per far sentire i clienti più accolti. In occasione di questi Vernissage vengono coinvolte anche realtà del territorio, per offrire sempre prodotti di qualità e creare una rete fatta di collaborazioni, relazioni vere e sostegno reciproco, e ieri è stata la volta dell’Azienda Agraria Carini.

Presente all’incontro anche il Consigliere del Comuna di Perugia, Leonardo Varasano, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale