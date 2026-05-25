Il giovane avrebbe aggredito un altro ragazzo provocandogli la frattura del setto nasale: scatta anche il “Daspo Willy” per un anno

La Polizia di Stato di Città di Castello ha denunciato un giovane tifernate, classe 2005, ritenuto responsabile di un’aggressione avvenuta nei pressi di una discoteca del territorio, nei confronti di un altro avventore.

L’attività di indagine ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti accaduti nei primi giorni di maggio nel corso di una serata all’interno del locale, dove il giovane avrebbe colpito la vittima con una violenta testata provocandole la lesione del setto nasale.

Gli accertamenti svolti dal personale del Commissariato, anche attraverso l’acquisizione delle testimonianze e l’analisi delle immagini della videosorveglianza, hanno consentito di identificare il presunto autore dell’aggressione, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.

In considerazione della gravità della condotta e del contesto in cui l’episodio si è verificato, il Questore della Provincia di Perugia ha inoltre disposto nei confronti del giovane la misura di prevenzione del divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei locali di intrattenimento del Comune, cosiddetto “Daspo Willy”, della durata di un anno.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione volte a contrastare episodi di violenza nei luoghi di aggregazione e a tutelare la sicurezza dei cittadini, attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa per impedire il ripetersi di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.