Città di Castello, tornano attive due Case dell’Acqua

tornano in funzione le due strutture gestite da Umbra Acque

Da lunedì 15 giugno 2026 saranno nuovamente in esercizio le due Case dell’Acqua situate in via Vasari, in località Madonna del Latte, e in via Monti, in località Cerbara, a Città di Castello.

Le due strutture, realizzate in passato dal Comune di Città di Castello, erano state gestite fino a qualche mese fa dall’Amministrazione comunale attraverso un’azienda privata incaricata del servizio.

Umbra Acque S.p.A., a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione per la gestione degli impianti, ha provveduto agli interventi necessari per adeguare le due Case dell’Acqua ai propri standard tecnici e qualitativi, così da garantirne il corretto funzionamento e la piena fruibilità da parte dei cittadini.

Con il ritorno in funzione delle Case dell’Acqua di Madonna del Latte e Cerbara, sale a quattro il numero delle strutture attive nel territorio comunale, affiancandosi a quelle già operative in via della Barca e nella frazione di Trestina. Una rete di servizi che contribuisce a promuovere l’utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto, favorendo al tempo stesso comportamenti sostenibili e la riduzione dell’impiego di bottiglie in plastica.

L’intervento conferma l’impegno di Umbra Acque nel rafforzare i servizi di prossimità destinati alle comunità locali e nella valorizzazione di una risorsa preziosa come l’acqua, attraverso infrastrutture efficienti, accessibili e diffuse sul territorio.