Si tratta di un cittadino tunisino e di un cittadino algerino già noti alle Forze di polizia

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato due uomini – un cittadino tunisino classe 1982 e uno algerino, classe 1996, entrambi gravati da precedenti di polizia – ritenuti responsabili di furto di materiale ferroso commesso ai danni di un’azienda tifernate.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di P.S. di Città di Castello sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni residenti della zona, che dopo aver notato, nella mattinata di ieri, alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’azienda avevano fornito ai poliziotti il numero di targa del furgone utilizzato dai presunti autori.

Le ricerche immediate e gli accertamenti svolti dal personale del Commissariato hanno permesso agli agenti di intercettare il mezzo segnalato nella zona industriale di Cerbara: i due occupanti sono stati identificati e trovati in possesso del materiale asportato poco prima dal deposito.

La refurtiva, costituita da materiale ferroso per un valore complessivo di circa 600 euro, è stata recuperata e sottoposta a sequestro unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

L’attività svolta evidenzia l’importanza della tempestiva collaborazione dei cittadini, che in questo caso ha consentito di orientare immediatamente le ricerche e di pervenire in tempi rapidi all’individuazione dei presunti responsabili, confermando al tempo stesso l’efficacia del controllo del territorio e della pronta risposta operativa della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori.